Nell’ambito dei Salotti dell’Ute, Carlo Baldassi presenta il libro “Buone Ragioni” (Edizioni Il Friuli) giovedì 7 novembre alle 17 nell’aula magna “Bruno Londero” dell’Università della Terza Età di Udine, in via Ungheria 18. Oltre all'autore, interverranno Rossano Cattivello, direttore de “Il Friuli”, e di Gabriele Cragnolini, presidente “Italia Nostra” sezione di Udine.

Si tratta di un piccolo diario civile dedicato, con le parole dell’autore, “a chi si dà da fare per migliorare”. Buone ragioni. Appunti per un impegno civile, è il nuovo libro di Carlo Baldassi, già manager e consulente aziendale. Pubblicato dalle Edizioni Il Friuli, raccoglie una selezione di interventi sul settimanale nell’omonima rubrica curata dal “vecchio sessantottino costruttivo”, come scherzando ama definirsi, che affronta in maniera discorsiva temi a lui cari: democrazia di base, management umanistico, opportunità professionali per i giovani, cultura sociale, volontariato, impegno. Tutti temi per i quali, “in tempi di complessità e di postdemocrazia, non è facile individuare nettamente le traiettorie”. Il libro è disponibile nella sede di Mediafriuli a Tavagnacco in via Nazionale 120 e alla libreria Tarantola di Udine.