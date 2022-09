Bartolini e la storia

“Un altro ricordo? Ma utile stavolta, non solo patetico o melodrammatico. Didascalico, allora? Nel senso che, facendo ricordare, anche insegnava? Come la storia, anzi la Storia, anzi la STORIA che docet, insegna, ammaestra, addottrina a non più ripetere gli sbagli?”.

Parte da questa considerazione il volume di Enrico Petris “Elio Bartolini. Il ponte della storia” (KappaVu) che sarà al centro dell'incontro in programma a Codroipo sabato 17 settembre alle 17 nel sotoportego di Casa Ballico in via Roma 98 dal Centro iniziative codroipesi. A dialogare con l'autore sarà Luca De Clara, mentre Mario Banelli anticiperà una sua prossima pubblicazione nella quale propone una lettura genealogica del Bartolini codroipese.

La grande rilevanza di Elio Bartolini non sta solo nel vasto spettro della sua opera narrativa che comprende romanzi, racconti, biografie, opere teatrali, soggetti cinematografici, sceneggiature e poesie. Fu capace con la sua forte fede ed il suo risoluto impegno politico di dare sostanza etica ad una scrittura che si affida sempre ed in modo determinante al corrimano della storia.

Poichè la capienza della sala è limitata a soltanto 50 posti, la prenotazione obbligatoria (mail :banellimario@gmail.com; cell. 335/6902656).