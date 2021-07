Belgrado e le sue anime

La cicala di Belgrado è il primo libro di Marina Lalović, giornalista di Rainews24, che ha passato i primi 20 anni della propria vita a Belgrado e, il giorno prima della caduta di Slobodan Milošević, ha lasciato il suo paese: una scelta difficile che dura da altri 20 anni e che in questo libro la giornalista svela in un racconto intimo che ha sempre come sfondo la capitale di quella che fu la Jugoslavia. Il libro è accompagnato dalle illustrazioni di Elisabetta Damiani. Marina Lalović presenterà La cicala di Belgrado venerdì 16 luglio sarà a Monfalcone per Aspettando Geografie Festival in un dialogo con Elisa Copetti in Piazzetta Unità d’Italia.



Il libro è inserito nella collana Le città invisibili, in cui autrici e autori vanno alla scoperta di angoli nascosti e storie meno conosciute restituendo ai lettori delle guide narrative delle proprie città. I protagonisti de La cicala di Belgrado sono i quartieri più veri, quelli dove frequentare le kafane (osterie) dove perdere intere giornate a parlare di politica e fratellanza. Ma anche il Danubio e la Sava, le vene d’acqua che attraversano Belgrado e la trasformano in una città di mare anche se il mare non c’è. Un viaggio a piedi e in bicicletta con la sua amica d’infanzia è lo spunto per riscoprire la propria città, lasciata nel 2000, ma mai dimenticata. La musica, il cibo, le piazze, le vie che attraversano la capitale, i bombardamenti NATO, gli anni Novanta, i personaggi incrociati e conosciuti: Lalović ci svela l’anima di Belgrado più profonda e inedita con gli occhi di chi ha lasciato la propria città e la guarda con lucidità e malinconia, con razionalità e affetto allo stesso tempo.