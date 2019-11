Berlino, in bici per fare i conti col passato

Il 9 novembre 1989 cambiò il mondo. Cadde il Muro di Berlino. Cadde quel confine artificiale che divideva la città tedesca – e, a ben guardare l’intera Europa – in due parti fronteggianti e contrapposte.

Quello che conoscevamo fino a quel momento, liberismo contro comunismo, guerra fredda, Usa contro Urss cessò, semplicemente, di esistere.

Certo, non fu un processo davvero ‘semplice’, ma sicuramente più rapido di quanto ci si potesse aspettare. E, anche se oggi non può dirsi completamente concluso, impresse una forte accelerazione al corso della Storia, mutò i destini degli Stati, segnò grandi cambiamenti in Europa.

“In tre parole, quel 9 novembre 1989 il Muro cadde e iniziò il periodo ribattezzate Die Wende, la svolta – scrive il giornalista Federico Meda nell’introduzione del libro ‘Il Muro di Berlino: istruzioni per l’uso’ (Ediciclo Editore) -. Gli occhi del mondo intero sono su Berlino, sulla Germania. Non si parla d’altro. Si riapre la Porta di Brandeburgo, si riaprono le stazioni fantasma, i ponti, gli aeroporti fino alla ratifica del trattato d’unione e alle prime elezioni. Poi, con la città nuovamente capitale del paese, si conclude questo iter e l’attenzione si sposta altrove”. E Berlino si trasforma in un grande cantiere tanto che, a 20 anni dalla caduta, il Muro quasi scompare.

E’ solo grazie alla ciclabile del Muro, infatti, costruita tra il 2002 e il 2006, che oggi si riconosce l’originale itinerario di quei 160 chilometri di fortificazioni (barriere di cemento, filo spinato, mine antiuomo, torrette di avvistamento) dentro e fuori una città che, 30 anni dopo, sta ancora facendo i conti col suo passato.

Per farli anche noi, da turisti, il volume di Meda spazia tra consigli per ciclisti alla geografia, agli aneddoti, a testimonianze in prima persona e ci aggiunge un abbecedario del Muro, una cronologia essenziale, una selezione di film, libri, musei per approfondire il tema e per conoscere meglio un evento storico cui abbiamo assistito abbastanza da vicino.