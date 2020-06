Biblioteca Civica e la Biblioteca Ragazzi aperte a San Vito al Tagliamento

L’ Amministrazione comunale ha definito la programmazione per la riapertura della Biblioteca Civica e la Biblioteca Ragazzi di San Vito al Tagliamento, dopo la sospensione a causa dell’emergenza Covid-19, avvenuta ai primi di marzo. Si tratta di un riavvio con una parziale apertura al pubblico, limitando la fascia oraria e i servizi offerti. Attualmente è prevista la prenotazione dei volumi con ritiro in sede, ma senza possibilità di entrare nei piani degli scaffali. Ed è prevista la restituzione dei volumi in loco. Un’attività, quest’ultima, che richiede un’attenta sanificazione degli stessi. Solo in una fase successiva, ma la data è ancora da definire, è prevista la riapertura completa del servizio di prestito locale.



La biblioteca al tempo del Covid-19 prevede in sintesi le seguenti modalità di accesso: è consentito il prestito dei libri che avviene però solo su appuntamento da concordare, telefonando in orario di apertura al numero 0434 80405 oppure inviando una mail (biblioteca@sanvitoaltagliamento.fvg.it) per la Biblioteca Civica.



Stessa modalità per la Biblioteca Ragazzi (biblioteca.ragazzi@sanvitoaltagliamento.fvg.it).Per motivi di sicurezza né la Biblioteca Civica né la Biblioteca Ragazzi potranno al momento riaprire le sedi interne, perciò per entrambe per il ritiro dei libri prenotati l’accesso sarà temporaneamente possibile solo su appuntamento con accesso da via Dante, nel locale al piano terra della Biblioteca Ragazzi. Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18.30; martedì e giovedì dalle 10 alle 12.30. Non serve invece prendere appuntamento per la restituzione dei volumi: è sufficiente depositare i libri nei carrelli posti sotto il portico della Biblioteca Ragazzi, nei medesimi orari di prestito.Ci sono alcune raccomandazioni per i fruitori del servizio: per il ritiro dei volumi prenotati è necessario essere puntuali. Infatti, ogni utente ha a disposizione una finestra di 15 minuti di tempo per ritirare il materiale prenotato nell’orario concordato. Poi mantenere le distanze di almeno un metro e si entra una persona alla volta. Obbligatoria la mascherina e all’ingresso gel igienizzante mani.Sono sospesi, invece, tutti gli altri servizi e dunque non si può ancora accedere agli scaffali. Niente quotidiani, riviste e punto internet e non si può sostare all’interno dell’edificio. Si ricorda che la Biblioteca Digitale, che in queste settimane di coprifuoco ha contribuito a mantenere un filo diretto con i lettori, rimane attiva e sempre aperta, 7 giorni su 7, 24 ore su 24: in questo caso per prenotare i volumi bastare visitare il sito www.tagliamentosile.it e visionare direttamente il catalogo on line e le modalità di prestito.“Stiamo lavorando per restituire a San Vito al Tagliamento la possibilità di tornare a usufruire dei servizi della Biblioteca Civica e della Biblioteca Ragazzi in piena sicurezza - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. L’emergenza sanitaria ci ha privato di un luogo di cultura e socialità fondamentale per la nostra cittadina, divenuto negli anni un punto di riferimento per tanti sanvitesi. Faremo di tutto per accelerare le fasi necessarie per il ritorno alla normalità, ovviamente dovendo garantire il rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Ciò anche con la riqualificazione di tutti gli spazi come da lavori in corso che stanno esaurendosi e che permetteranno di riavere spazi di lettura e cultura più fruibili e accessibili”.