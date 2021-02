Biblioteca di Gorizia depositaria delle Nazioni Unite

Dallo scorso anno la biblioteca della sede di Gorizia è riconosciuta come una delle Biblioteche depositarie delle Nazioni Unite - una delle tre biblioteche universitarie in Italia a ricoprire questo importante ruolo insieme a Milano e a Padova.



Le biblioteche depositarie sono state create nel 1949 per raccogliere le pubblicazione ufficiali delle Nazioni Unite: rapporti, monografie, periodici, comunicati stampa. Nel mondo ci sono 350 biblioteche depositarie distribuite in 135 Paesi.



Si possono consultare, liberamente e gratuitamente, i documenti dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, e tante pubblicazioni degli enti affiliati. Per scoprire la documentazione in possesso della nostra università, si può sfogliare il catalogo online.



Inoltre, la Biblioteca della Sede di Gorizia gestisce una mailing-list per rimanere aggiornati sulle ultime iniziative, come mostre e pubblicazioni. Ci si può iscrivere, mandando a una mail al seguente indirizzo: bibliogo@units.it.



Per rimanere informati sulle iniziative di tutte le Biblioteche depositarie delle Nazioni Unite si può seguire su Twitter #UNDepositoryLibraries.