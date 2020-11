Biblioteca di Pasian di Prato, regole per il prestito dei libri

Nuove modalità di prestito da lunedì 9 novembre in biblioteca a pasin di Prato, in seguito all'entrata in vigore del Dpcm del 3 novembre che ha disposto la chiusura al pubblico di Musei e Biblioteche fino al 3 dicembre prossimo.

E' quindi vietato accedere alla biblioteca, ma non il prestito che rimane attivo. E' obbligatorio prenotare il materiale che desiderate via mail, via opac o chiamando in biblioteca. Verrà fissiamo un appuntamento per il ritiro del materiale (via mail o telefono). La consegna avverrà attraverso la finestra, senza nessun contatto. In questo momento non si accettano libri in restituzione, pertanto il prestito verrà automaticamente prorogato.