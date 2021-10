Biblioteca di Sara, corso gratuito per diventare lettori ad alta voce

Leggere ad alta voce è un dono, perché la lettura fa compagnia, consola, distrae, magari dal dolore, dalla preoccupazione, dalla tristezza. La Biblioteca di Sara, associazione cui fanno capo diversi lettori che leggono a bambini adulti e anziani, soprattutto nei reparti ospedalieri, nelle case per anziani, nelle strutture di comunità, offre l’occasione di diventare lettori ad alta voce organizzando un corso on-line in quattro serate.

Finalizzato a incrementare la schiera di volontari che donano il tempo e la voce operando nell’ambito dell’associazione nata in memoria di Sara Moranduzzo, il corso, gratuito, si terrà il 27 ottobre, l’11, 18 e 25 novembre alle 20.30 sulla piattaforma Google meet e gli incontri dureranno un’ora.

Attraverso il corso si acquisiranno informazioni sull’associazione e i suoi progetti, nozioni sulle tecniche di lettura, postura, rilassamento e respirazione, volume, tono, ritmo, emozioni e intenzioni. E consigli sul genere di libri più adatti ai destinatari delle letture.



A condurre gli incontri saranno Eleonora Perfetto, psicologa, psicoterapeuta e coordinatrice delle attività della Biblioteca di Sara e le lettrici volontarie dell’associazione Maria Rosa Salmi, Vera Francescato e Lucia Toscana. Info e iscrizioni: labibliotecadisara@asfo.sanita.fvg.it, FB La Biblioteca di Sara