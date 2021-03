Biblioteca Joppi in zona arancione, ma prosegue l'attività

Come previsto dal Dpcm del 2 marzo che entrerà in vigore sabato 6, anche in zona arancione tutte le sedi e sezioni della Biblioteca Civica Joppi di Udine continueranno a erogare i servizi esclusivamente su prenotazione e nel rispetto delle misure di prevenzione dell'emergenza sanitaria.



Sarà quindi possibile prendere a prestito i documenti, restituirli, consultare il materiale delle sezioni manoscritti, friulana e periodici, accedere ai locali della biblioteca per servizi di reference e presso la Sala Corgnali anche fermarsi in aula studio, accedere all’emeroteca e alle postazioni Internet e Catalogo.