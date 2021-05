Biblioteche aperte anche il sabato

Così come previsto dalle disposizioni legislative, le sedi e le sezioni della Biblioteca Civica Joppi di Udine sono state regolarmente aperte al pubblico in zona gialla e arancione dal lunedì al venerdì.



Il Dpcm 2 marzo 2021, all'art. 14, prevede la possibilità di riapertura al pubblico anche nel fine settimana dei musei, istituti e luoghi della cultura fra cui rientrano anche le biblioteche.



Pertanto da sabato 8 maggio saranno aperte al pubblico anche la Biblioteca civica Joppi e le Biblioteche di quartiere: in particolare Sezione Moderna dalle 10.00 alle 19.00; Sezione Ragazzi dalle 15.00 alle 19.00; Biblioteca quartiere Rizzi-San Domenico dalle 9.00 alle 12.30; Biblioteca quartiere Cussignacco dalle 8.45 alle 12.45; Biblioteca quartiere San Paolo-Sant'Osvaldo, dalle 9.00 alle 12.00.



L'ingresso avverrà, come per gli altri giorni della settimana, nel rispetto delle norme di prevenzione anti Covid e previa prenotazione online sul sito del Comune di Udine (https://www.comune.udine.it/servizi/servizi-online) o telefonica.