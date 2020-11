Biglietto unico per i Musei di Gorizia

Questa mattina è stato presentato di fronte a Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia il bus di APT - Azienda Provinciale Trasporti, completamente rivestito per pubblicizzare “GO Musei”, il progetto di Biglietto Unico dei Musei del capoluogo Isontino. Erano presenti i rappresentanti dei tre enti promotori: Anna Del Bianco e Raffaella Sgubin (direttrice di Erpac FVG e direttrice dei Musei provinciali), Rodolfo Ziberna e Fabrizio Oreti (sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Gorizia), Enrico Graziano (direttore della Fondazione Coronini Cronberg), oltre a Caterina Belletti, presidente di APT.

Assegnato al servizio di trasporto pubblico urbano nelle vie di Gorizia, il bus promuoverà per un anno la possibilità di un ingresso unico a prezzo ridotto nelle diverse strutture museali ed espositive gestite in città dai tre partner del progetto: Museo della Grande Guerra, Museo della Moda e delle Arti Applicate e Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein (Erpac FVG), Castello (Comune di Gorizia), Palazzo Coronini Cronberg (Fondazione Coronini Cronberg).

Tutti i presenti hanno voluto formulare il loro auspicio per una rapida riapertura di tutti i musei e dei vari luoghi della cultura, in questo periodo chiusi a causa dell’emergenza Covid. Ma hanno anche preannunciato una serie di iniziative che metteranno in campo in questo periodo di chiusura per continuare a divulgare arte e cultura, tra cui delle dirette streaming dalle varie sedi museali.