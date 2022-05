Bilancio positivo per il Fvg al Salone del libro di Torino

E' un bilancio più che positivo quello tracciato dall'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli al termine dei cinque giorni di presenza del Friuli Venezia Giulia al Salone del libro di Torino. Nel padiglione Oval del Lingotto, lo spazio della Regione ha ospitato una cinquantina di incontri con una settantina di autori, giornalisti e scrittori mentre un'area è stata dedicata alle case editrici del territorio.

Per Gibelli lo sforzo profuso in questa occasione - che ha visto il Friuli Venezia Giulia presente come Regione ospite - dalla direzione centrale Cultura insieme a Pordenonelegge, con il supporto di PromoTurismoFvg, è stato ampiamente ripagato e ha dato molte soddisfazioni, portando l'Amministrazione regionale a confermare già da oggi la presenza anche alla prossima edizione.

Positiva è stata la risposta di pubblico nello stand, dove è stato possibile presentare il territorio nelle sue sfaccettature e per le diverse fasce di età. Al Salone si sono alternati giovani autori come Enrico Galiano e Andrea Maggi ma anche importanti esponenti della produzione letteraria fatta per immagini come Altan con la sua Pimpa. Inoltre, sono state promosse le nostre città d'arte attraverso i racconti di alcuni autori e di alcune delle più importanti rassegne culturali e letterarie.

Non è mancato, poi, lo spazio riservato a Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario dalla nascita dell'artista di Casarsa ma anche la promozione istituzionale dell'evento che caratterizzerà il 2025 quando Nova Gorica e Gorizia saranno capitale europea della cultura.

Significativa inoltre la presenza degli editori all'interno dello stand, a partire da Italo Svevo che ha pubblicato anche i libri di Valerio Massimo Manfredi (Aquileia) e Melania Mazzucco (Tiepolo), entrambe vincitori del premio letterario Friuli Venezia Giulia. Risalto è stato dato alle edizioni in "lenghe" come La Patrie dal Friul e ai cataloghi delle tante mostre organizzate dal Paff! di Pordenone. Spazio ad autori di libri che sono anche reporter di guerra come Fausto Biloslavo e Toni Capuozzo, mentre il giornalista Paolo Condò ha intervistato tre atlete di spicco del Fvg come Sara Gama, Mara Navarria e Katia Aere. Commovente e coinvolgente, infine, l'esibizione di Simone Cristicchi, che oltre ad aver parlato dello spettacolo "Magazzino 18" ha intrattenuto il pubblico proponendo alla chitarra alcuni suoi brani.

Per quanto riguarda la parte turistica, tutto il materiale promozionale è stato distribuito a quanti hanno frequentato lo stand. Tra le informazioni maggiormente fornite i percorsi naturalistici, quelli dedicati alle due ruote e le mete d'arte. Particolarmente apprezzato, poi, l'angolo del Food&Wine: al termine degli incontri sono stati proposti al pubblico crostini a base di formaggio Montasio o prosciutto crudo di San Daniele e vini del territorio, il tutto a cura dell'Associazione italiana sommelier (Ais) del Friuli Venezia Giulia.

Positiva anche la parte riguardante i libri nello stand, dove era stata allestita la consueta libreria della Poesia i cui risultati delle vendite sono tornati ai numeri del 2019, segnale della grande affluenza di pubblico al Salone.