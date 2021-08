Bimbinmuseo, animazione nei musei di CarniaMusei

Anche quest’anno CarniaMusei propone il consueto ciclo di appuntamenti di animazione per bambini in alcuni dei musei aderenti alla rete carnica: un’occasione per trascorrere qualche ora di divertimento, giocando con le collezioni museali, il più possibile all’aperto e secondo le misure di sicurezza anticovid previste.



Dopo un primo appuntamento “apripista” in luglio, che ha avuto luogo a Preone con grande successo, si entra nel vivo degli appuntamenti, tutti alle ore 16, gratuiti ma con prenotazione obbligatoria.



Si parte venerdì 6 agosto, all’Art Park di Verzegnis, per un viaggio nell’arte contemporanea a misura di bambino; martedì 10 ci si calerà nella vita quotidiana di Casa Bruseschi, a Pesariis; giovedì 12, sempre a Pesariis, si giocherà con il tempo e la sua misurazione, al Museo dell’Orologeria; venerdì 13 ci si immergerà nel cuore delle Alpi Carniche, presso il Centro Visite del Geoparco in località “Laghetti” di Timau.



Sabato 14 agosto tutti archeologi al Civico Museo Iulium Carnicum di Zuglio; giovedì 19 infine, si scopriranno le virtù delle piante all’orto botanico della Polse di Cougnes, presso la Pieve di Zuglio.



Per info e prenotazioni: 0433 487779 / info@carniamusei.org