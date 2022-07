Bogdan Butkovič in mostra al Kulturni Dom

Rimarrà aperta fino al 2 agosto, nella galleria del Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20), la mostra “Postaje na poti – Vi(t)a Crucis” del pittore Bogdan Butkovič di Savogna d’Isonzo.

Butkovič appartiene alle tendenze moderne, (post)moderne, ha usato la tecnica dell’estetica frattale, che è anche il tema centrale della sua pittura. Deriva dalla geometria e anche dalla filosofia dei frattali (teoria del caos), le cui ricerche risalgono agli anni ’70 del secolo scorso. Il frattale, che dovrebbe essere una forma visibile dell’equazione del computer, è mostrato nelle immagini nella ripetizione del modello in diverse dimensioni, in forme geometriche non standard, in colori saturi e chiaramente delimitati. Le immagini in questo modo non sono quindi progettate secondo principi accademici, ma piuttosto un concetto matematico, un’equazione computerizzata. Più che all’aspetto esterno, sono interessati alla struttura interna, quindi i dipinti sembrano disorganizzati, piatti, decorativi, persino psichedelici nell’espressione, sebbene gli attributi e i titoli delle opere identifichino immediatamente le persone chiave e gli eventi (simbolici) delle Stazioni della Via Crucis.

Più che un pittore, Butkovič si mostra un uomo affascinato dalla sperimentazione, attratto dall’alchimia della fusione e da una filosofia che risponde alle domande di che materia siamo fatti, come è composto l’universo. (Non è un caso che abbia sviluppato non pochi brevetti e altre innovazioni). Ma quando si tratta di combinare i motivi della passione con la filosofia e l’estetica dei frattali, sarebbe difficile trovare un terreno comune. Tuttavia, se volessimo trovarlo, lo troveremmo in termini come ordine superiore, la formula di tutto, il piano di Dio…e in uno strano attrattore che mette ordine nel caos.

La mostra, promossa dalla cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito del progetto regionale “Cedermaci ‘22”), in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia, l’associazione culturale “So-Ko” - Lokve (Nova Gorica), il circolo culturale Sovodnje di Savogna d’Is., l’associazione “1001” di Gorizia; con il patrocino dei Comuni: Savogna d’Isonzo, Gorizia e Nova Gorica (EPK 2025) e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, è aperta con il seguente orario (dal lunedì al venerdì): dalle 9 alle 13 e nelle ore serali durante le varie manifestazioni culturali.