Boom di visitatori, prenotazione obbligatoria per la mostra su Nikola Tesla

Boom di visitatori alla mostra triestina dedicata a Nikola Tesla. Proprio in considerazione dell'alta affluenza di pubblico e della necessità del rispetto delle normative anticovid, non sarà più possibile visitare liberamente la mostra 'Nikola Tesla: un uomo dal futuro' durante i fine settimana, ma soltanto prenotando una visita guidata tramite il sito: www.nikolateslatrieste.com.



Da sabato 25 settembre a domenica 10 ottobre, nella Sala 1B del Magazzino 26 in Porto Vecchio a Trieste, la mostra sarà aperta al pubblico da lunedì a venerdì (09-13 e 16-20 visite libere aperte al pubblico); giovedì 7 e venerdì 8 ottobre orario continuato (09-21 sempre per visite libere aperte al pubblico); sabato e domenica: 09-21 soltanto visite guidate (max 20 persone per visita) su prenotazione obbligatoria.



Le visite si terranno ogni 45 minuti e saranno cadenzate come segue: 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30.



Per accedere alla mostra è necessario essere in possesso del Green Pass. Nelle giornate dal lunedì al venerdì possibilità per le scuole di prenotare le visite guidate, la mattina, tramite email all’indirizzo infopoint.acgs@gmail.com