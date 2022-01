Sabato 29 gennaio 2022 in occasione del Giorno della Memoria alle ore 16.00, presso la Casa della Pietra "Igo Gruden" di Aurisina (Loc. Aurisina, 158), all'interno del Progetto "Storie di Confini in Tempo di Pace" promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis nell'ambito del Bando Confini sostenuto dalla Regione Autonoma FVG, si terrà la presentazione del volume "Boris Pahor: scrittore senza frontiere. Studi, interviste e testimonianze" (La Libreria del Ponte Rosso-Mladika, 2021).



Interverranno il Presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis, Massimo Romita, i curatori del volume, Walter Chiereghin e Fulvio Senardi e, in videocollegamento, la Senatrice Tatjana Rojc. Ai saluti istituzionali seguiranno delle letture di brani a cura dell'attrice e performer Sara Alzetta.



Il volume nasce come omaggio allo scrittore Boris Pahor in occasione del suo 108° compleanno (Trieste, 26 agosto 1913). L'opera si compone di due parti principali. La prima raccoglie saggi e studi di diversi autori italiani e sloveni su singole opere narrative di Boris Pahor, la seconda comprende interviste e testimonianze personali; seguono la cronologia della vita di Boris Pahor, i cenni biografici sugli autori che hanno collaborato al volume e l'indice dei nomi. Il volume raccoglie i contributi di: Cristina Battocletti, Cristina Benussi, Martin Brecelj, Francesco Carbone, Riccardo Cepach, Walter Chiereghin, Gianni Cimador, Martina Clerici, Marij Čuk, Roberto Dedenaro, Poljanka Dolhar, Elvio Guagnini, Fabienne Issartel, Dusan Jelinčič, Marija Kacin, Miran Kosuta, Alessandro Mezzena Lona, Marija Pirjevec, Vilma Purič, Ligi Roberto, Tatjana Rojc, Paolo Rumiz, Fulvio Senardi, Maja Smotlak, Pietro Spirito e Mary B. Tolusso.



Per la partecipazione sono richieste certificazione Covid -19 e mascherina FFP2.