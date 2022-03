Bottega Errante ricorda i 30 anni dall'inizio dell'assedio di Sarajevo

Il 5 aprile 1992, a Sarajevo, iniziava il più lungo assedio nella storia europea del XX secolo protrattosi fino al 29 febbraio 1996. In 1425 giorni, migliaia di morti e centinaia di migliaia tra feriti e profughi. Impossibile oggi fare una riflessione su quegli eventi e ricordare quello che successe senza fare alcun accenno a ciò che sta accadendo ora. Nella speranza che tutto cessi il più velocemente possibile abbiamo il dovere di ricordare ciò che è stato.



Bottega Errante propone un ciclo di letture di approfondimento che ci accompagnerà al 5 aprile, data che verrà celebrata a Sarajevo con diverse iniziative di commemorazione. Tra queste la mostra “Shooting in Sarajevo” visibile dal 6 aprile al 9 maggio 2022 nell’ambito del Modul Memorije 2022 - Festival MESS. In Italia la mostra sarà ospitata a Mantova con il titolo “Mirare Sarajevo” dal 1° aprile al 1° maggio 2022 presso la Casa del Mantegna.



"Per capire cosa portò all'assedio e cosa accadde in quei quattro lunghissimi anni, proponiamo una serie di letture che approfondiscono da diversi punti di vista la scena geopolitica dell'epoca e cosa ha lasciato nell'animo umano - spiegano da Bottega Errante -:La città di Sarajevo sta da sempre nel cuore del nostro progetto editoriale e tanti sono i libri che la raccontano. Si potrebbe cominciare un percorso di conoscenza con: l'edizione aggiornata in libreria dal 22 marzo 2022 di uno dei lavori più illuminanti sui Balcani e sull’Est Europa che raccoglie in un unico volume una serie di reportage – pubblicati per la prima volta nel 1993 – che costituiscono la radiografia di un’area tormentata e complessa".Con il progetto fotografico, di Luigi Ottani, a cura di Roberta Biagiarelli si ricompone una mappa dei nidi dei cecchini che tenevano sotto tiro i civili e il fotografo da quelle posizioni scatta immagini sulla contemporaneità. L'effetto di questi scatti è potente e destabilizzante.di Miljenko Jergović rappresenta uno dei nuovi classici della letteratura balcanica: una raccolta di racconti scritta nel 1992 nella città assediata. Storie di personaggi che vivono una nuova normalità in precario equilibrio tra la realtà della guerra e la follia.L'autore ritorna a narrare la città anche nel romanzo autobiografico, dove racconta la vita del genitore dal secondo dopoguerra jugoslavo fino all'assedio, e il suo rapporto con il figlio. Un rapporto travagliato raccontato con uno sguardo lucido.Sempre dalla città parte Božidar Stanišić con i racconti racchiusi in: i buchi neri non sono solo quelli subiti dalla città bosniaca, martoriata e distrutta nell’anima, ma sono gli abissi e le feroci solitudini di ognuno di noi di fronte alla pazzia di tutte le guerre.Per comprendere il conflitto, l'assedio, la storia precedente e il periodo postbellico, uno strumento imprescindibile:di Cathie Carmichael. Un saggio divulgativo con mappe e riferimenti culturali, che ricostruisce la storia del Paese dal Medioevo al secolo breve, passando per l'attentato del 1914 fino a raggiungere gli accordi di Dayton che misero fine alla guerra in Bosnia ed Erzegovina.Infine, una guerra che ha visto alcuni degli episodi più truci del Novecento: conlo scrittore Ivica Đikić ricostruisce il meccanismo e la logistica che ha portato alla realizzazione del massacro di 8000 uomini e ragazzi bosgnacchi nell'area di