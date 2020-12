Breve storia (dimenticata) del Friuli

La conoscenza del passato serve per interpretare il presente e per immaginare il futuro. È per questo che lo scrittore e intellettuale Angelo Floramo ha voluto scrivere la “Breve storia del Friuli”, edita da Newton Compton, per contrastare una pigrizia diffusa che rischia di costare molto caro alla nostra comunità e non solo.

Perché proprio un libro sulla storia? “La memoria di un popolo è quel patrimonio di segni, simboli, architetture e memorie che appartiene a tutti. Si annida nel profilo di un paesaggio, dove la natura si abbraccia alla cultura e la fatica può anche diventare bellezza e poesia. Ha il ritmo di un ballo tradizionale, perfino il sapore di un piatto messo insieme con il sapore della tradizione. Appoggiare la mano sulle colonne in pietra di una pieve antica, in Carnia, può suggerire una voragine di sensazioni e di emozioni profonde. E così pure lo stupore che scaturisce davanti a un affresco, o il camminare con passo rispettoso tra le lapidi di un cimitero di campagna. La narrazione profumata di un calice di vino autoctono, la croccantezza di un pane lavorato utilizzando grani antichi: tutto racconta la meraviglia di un’appartenenza che non si fa esclusiva, ma può essere condivisa, partecipata. Per poter godere consapevolmente di tutto questo è necessario conoscere la storia. Bisogna raccoglierne con fatica le tracce nei faldoni degli archivi, o scavando nel grembo della terra. Ascoltando gli ultimi testimoni di età che lentamente si spengono con gli occhi di chi le ha vissute. Un libro di storia è sempre un atto d’amore nei confronti della terra che si abita, in cui ci si lascia attraversare dalle vite di tutti coloro che ci hanno preceduto”.

Da insegnante, come crede venga trattata la storia a scuola? “Piuttosto male. La si violenta, impoverendola, riducendola a una serie di date e di eventi da mandare a memoria. La colpa più grande è proprio quella di indurre negli studenti un disinnamoramento profondo per una delle discipline più affascinanti e più belle, perché stimola la fantasia, l’immaginazione, apre porte dimensionali capaci di catapultare in epoche diverse, in geografie mutate. I bambini in età prescolare la adorano: ci giocano, fingendo di essere pirati o esploratori. Poi mettono piede in una classe, e la magia appassisce. Credo profondamente che si debba preservare, nell’insegnamento, una fortissima carica ludica. L’insegnante deve diventare quasi uno ‘sciamano’ che annulla il momento presente e fa riviere le voci, i profumi, i sogni e le paure dell’epoca dentro la quale si tuffa assieme ai suoi allievi”.

L’ignoranza dei fatti del secondo ’900 può creare dei mostri politici oggi anche nella nostra regione? “Specialmente nella nostra regione, che ha vissuto con maggiore intensità e drammaticità gli eventi del ‘secolo breve’! Le trincee in cui i friulani che indossavano la divisa del Re si sono sbudellati contro i loro cugini, arruolati nelle armate imperiali, ci ricorda quanto sia stato difficile costruire il profilo di un’Europa comune; i disastri che il ventennio fascista ha operato annichilendo le culture ‘altre’, come quella slava e quella germanica, che per centinaia di anni avevano convissuto pacificamente insieme; la tragedia dell’esodo e la barbarie delle foibe, assieme a ogni politica di snazionalizzazione; la ferita che ha spaccato in due l’Europa fino al 1989, passando per la piazza della ferrovia Transalpina a Gorizia; i profughi delle guerre balcaniche degli anni successivi al 1991: tutto questo male deve ammonirci sul fatto che la pluralità è invece sempre sintomo di ricchezza e di bellezza, e che le differenze sono la linfa che rende il mondo migliore. Dimenticarselo significa ricostruire la storia a proprio piacimento. operazione che ha sempre partorito lo spettro della dittatura”.

Veniamo al suo libro: come potrebbe descrivere con alcuni aggettivi la storia del Friuli? “Plurale. Meticcia. Straniante. Avvincente. Appassionante. Sconosciuta”. Quale epoca l’ha appassionata di più? “Sono per formazione un medievista: quindi l’epoca patriarchina. Non solamente dalla fondazione della Patria del Friuli, il 3 aprile 1077, ma dalla ben più antica istituzione della diocesi patriarcale, in quell’epoca tardo antica in cui tutto era così poroso, aperto a metamorfosi e sincretismi”.

Lo studio della storia locale è ancora un tabù? Chi la affronta rischia di apparire provinciale? “Purtroppo è così. Ne è testimonianza il fatto che i manuali scolastici in adozione nelle scuole di ogni ordine e grado la ignorano del tutto. I pochi insegnanti che coraggiosamente limitano il programma ministeriale per regalare alle loro classi strumenti utili ad orientarsi in un territorio che si fa laboratorio privilegiato di indagine storiografica vengono guardati con ironia o peggio con sospetto. Chissà mai cosa vorranno seminare nelle coscienze dei loro studenti? Che in questo modo escono dal percorso scolastico sapendo tutto di Firenze oppure di Bruges e ignorano completamente quanto è accaduto al di là del muro dell’orto di casa”.

Come sarebbero i friulani se conoscessero un po’ di più la loro storia? “Sicuramente più orgogliosi del loro passato, così ricco di bellezza e di meraviglia. E si convincerebbero una volta di più che non esiste storia del Friuli senza Europa, né tantomeno storia dell’Europa senza il Friuli”.

Cosa può insegnarci la nostra storia per affrontare le sfide moderne? “Nei secoli, probabilmente perché più esposti di altri ai grandi fenomeni migratori e alle calamità naturali (le cronache antiche spesso ci rappresentavano come la terra dei terremoti e delle pestilenze) abbiamo imparato il significato profondo della comunità. La società friulana per centinaia di anni si è strutturata dal basso, riunendosi nelle vicinie, condividendo i beni delle ‘comugne’, eleggendo democraticamente i rappresentanti dei villaggi, che a loro volta si riunivano in consigli dai quali uscivano coloro che avrebbero difeso le istanze popolari davanti al trono dei principi e dei sovrani. Altro che sotans! La nostra è una storia che si fonda nell’orgoglio e nella fierezza. Proprio quello che il mondo, là fuori, oggi più che mai reclama”.

Il Covid sta falcidiando una intera generazione: andrà a creare un buco nella trasmissione orale della storia e del sapere all’interno delle famiglie? “Stiamo perdendo la generazione dei vecchi. Le circostanze impongono ai nipoti di esprimere il loro affetto attraverso la lontananza. La mia generazione è probabilmente l’ultima a essere cresciuta con la sapienza dei nonni. Le leggende paurose, raccontate in inverno accanto allo spolert; le passeggiate nei campi, dissetandosi con le more selvatiche e ogni albero aveva un nome, ogni pianta una virtù; la malinconia dei racconti della migranza. L’orrore della guerra. Le nuove generazioni, private della loro voce, rischiano di crescere più povere e più sole”.

Concludiamo con un controsenso per uno storico: riesce a immaginare i prossimi decenni del Friuli? “Bellissima conclusione! Mi piace pensare a un Friuli inevitabilmente plurale. Come lo è sempre stato, d’altronde. Se pre Checo Placereani diceva che era possibile individuare nelle nostre facce il segno di quelle dei Goti, dei Longobardi e degli Slavi… beh le generazioni che verranno probabilmente racconteranno del passaggio di genti disperate, che in fuga dalle guerre e dalle miserie del mondo sono state catapultate fin qui, come nei secoli passati, dai confini del mondo. Se noi saremo capaci di trasmettere la memoria, che è sempre dinamica, porosa e osmotica, se avremo il coraggio di contagiare ancora una volta lingue e visioni, allora il Friuli esisterà ancora. Produrrà cultura e bellezza. Avrà voce in capitolo in Europa e nel Mondo: paradigma esemplare di come si può cambiare senza mai perdere l’anima”.