Brindisi virtuale, aspettando il Premio Nonino 2022

Slitta di un altro anno il Premio Nonino. La cerimonia, già rimandata nel 2020 perché la famiglia di distillatori friulani era impegnata a San Francisco, in concomitanza con l’evento, per ricevere il premio Spirit Brand / Distiller of the Year - Wine Enthusiast Wine Star Awards, quest’anno non si svolgerà a causa dell’emergenza sanitaria.

Appuntamento rimandato, dunque, e già fissato per sabato 29 gennaio 2022. Oggi, però, la famiglia ha brindado in ‘spirito Nonino’, da remoto. Sui proprio canali web e social ha proposto, alle 11.30, un video messaggio di saluto agli Amici del Premio.

La Giuria, inoltre, si arricchisce di due nuovi membri: lo scrittore e filosofo Giorgio Agamben e la scrittrice e architetto palestinese Suad Amiry.

Una decisione sofferta, certamente, ma maturata nel rispetto di una caratteristica essenziale del Premio: la presenza nelle distillerie di Percoto dei premiati, dei giudici e degli ospiti.

Accanto alla famiglia Nonino, hanno preso parte al video messaggio: Antonio Damasio (neuroscienzato – Portogallo) presidente della Giuria; Adonis (poeta – Siria); Giorgio Agamben (filosofo – Italia); Suad Amiry (architetto – Palestina); John Banville (scrittore – Irlanda); Ulderico Bernardi (sociologo – Italia); Peter Brook (regista – Gran Bretagna); Luca Cendali (architetto – Italia); Emmanuel Le Roy Ladurie (storico – Francia); James Lovelock (scienziato – Gran Bretagna); Claudio Magris (scrittore – Italia); Norman Manea (scrittore – Romania); Edgar Morin (sociologo – Francia). Premiati: Anne Applebaum (giornalista – USA); Simone Caporale (bartender – fondatore onlus Pour - Italia); Gianluigi Beccaria (linguista – Italia); Monica Berg (bartender – fondatore onlus Pour - Norvegia); Yves Coppens (paleontologo – Francia); Isabella Dalla Ragione (agronoma – Italia); Roberto De Simone (regista musicologo – Italia); Giuseppe Dell’Acqua (psichiatra – Italia); Peter Higgs (fisico – premio Nobel per la fisica 2013 – Gran Bretagna); Fabiola Gianotti (fisica – Italia); Jim Meehan (scrittore – fondatore onlus Pour - USA); Amin Maalouf (scrittore – Libano); Mo Yan (scrittore – Premio Nobel per la letteratura 2012 – Cina); Ngugi Wa Thiong’o (scrittore – Kenya); Alex Kratena (bartender – cofondatore onlus Pour – Repubblica Ceca).