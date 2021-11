Bruno Dal Ben presenta 'Il sentiero dei gelsi'

Venerdì 12 novembre, alle 20.30 a Villa Pighin di Pavia di Udine, Bruno Dal Ben presenta il suo romanzo d'esordio, 'Il sentiero tra i gelsi' (ed. Gruppo Albatros). Un giallo semiserio frizzante e originale in cui il protagonista vive la sua vita a Sant’Agnese, non solo un luogo fisico ma anche un luogo dell’anima dove gli affetti occupano quasi tutto il suo tempo insieme alle ore in cui pratica la professione di avvocato.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili, contattando la Biblioteca comunale o inviando una mail a biblioteca@comune.paviadiudine.ud.it.