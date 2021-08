Buon compleanno, Boris Pahor!

Oggi, giovedì 26 agosto, lo scrittore italiano di lingua slovena Boris Pahor compie 108 anni. Sopravvissuto alla spagnola, che invece uccise l'amata sorella, alle persecuzioni fasciste, alla guerra in Libia, a cinque lager e al sanatorio francese dove trascorse un anno e mezzo, perché tubercoloso, ha vissuto una vita piena, difficile, contrassegnata dalla violenza e dai contrasti del secolo scorso, ma anche ricca di successi internazionali, grazie alle sue opere che testimoniano il suo vissuto. Lo scrittore vive a Contovello, in provincia di Trieste, dove festeggerà l'importante compleanno.

Nato nel 1913 a Trieste, allora porto principale dell'Impero Austro-Ungarico, quando governava Francesco Giuseppe, con la sua vita e i suoi racconti ha attraversato tutto “il secolo breve”: dalle prime persecuzioni della minoranza slovena, allo squadrismo fascista, fino alle guerre mondiali e ai campi di sterminio nazisti, dove fu deportato. Pahor è stato testimone dell'incendio del Narodni Dom - sede centrale delle organizzazioni della comunità slovena nella città giuliana -, avvenuto il 13 luglio 1920 a Trieste, evento che lo ha profondamente segnato e che ha poi descritto nella raccolta di novelle "Il rogo nel porto".



Appuntamento al caffè San Marco di Trieste

Finita la scuola media, frequentò il seminario di Capodistria che non terminò. Dopo essersi. Stabilisce stretti rapporti con alcuni giovani intellettuali sloveni di Trieste., quella slovena,. Poi nel '43, dopo l'armistizio dell'otto settembre torna a Trieste, ormai sotto occupazione tedesca dove decide di unirsi alle truppe partigiane slovene che operavano nella Venezia Giulia, aderendo alla Resistenza (nel 1955 descriverà quei giorni decisivi nel famoso romanzo Mesto v zalivu ("Città nel golfo"), col quale diventerà celebre nella vicina Slovenia) e nel '44 fu consegnato ai nazisti e internato in vari campi di concentramento in Francia e in Germania (Natzweiler-Struthof, Dachau, Bergen-Belsen). La deportazione durante la Seconda Guerra mondiale è narrata nel suo capolavoro autobiografico "Necropoli".. Negli anni cinquanta, diventa il redattore principale della rivista triestina Zaliv (Golfo) che si occupa, oltre a temi strettamente letterari, anche di questioni di attualità. In questo periodo, Pahor continua a mantenere stretti rapporti con Edvard Kocbek, ormai diventato un dissidente nel regime comunista jugoslavo. I due sono legati con uno stretto rapporto di amicizia. Nel 1975 Pahor pubblica, assieme all'amico triestino Alojz Rebula, il libro "Edvard Kocbek: testimone della nostra epoca". Nel libro-intervista, pubblicato a Trieste,perpetrati dal regime comunista jugoslavo nel maggio del 1945. Il libro provoca durissime reazioni da parte del governo jugoslavo.e a Pahor viene vietato l'ingresso in Jugoslavia. Grazie alla sua postura morale e estetica,, a cominciare da Drago Jancar. L'opera più nota di Pahor è, un. Le sue opere in sloveno sono tradotte in francese, tedesco, serbo-croato, ungherese, inglese, spagnolo, italiano, catalano e finlandese.Nel novembre 2008 gli è stato conferito il Premio Resistenza per il libro Necropoli. Il 18 dicembre 2008 Necropoli è stato eletto Libro dell'Anno da una giuria di oltre tremila ascoltatori del programma di Radio3, dedicato ai libri, Fahreneit.Membro dell'Accademia slovena delle scienze e arti, Pahor è stato insignito di importanti premi e onorificenze, anche a livello internazionale: fra gli altri, nel 1992 ha ricevuto il Premio Prešeren, massimo riconoscimento per i risultati ottenuti in campo artistico in Slovenia, mentre nel 2007 gli è stata attribuita la Legion d'Onore da parte del Presidente della Repubblica Francese. Più volte candidato al Premio Nobel per la letteratura, ha iniziato la sua vasta produzione, che comprende romanzi e saggi tradotti in una decina di lingue, nel 1948 con i racconti dal titolo Moj traški naslov (Il mio indirizzo triestino).

Venerdì 27 agosto, alle 18, all'Antico Caffè San Marco, Maldika e Libreria del Ponte Rosso presentano il libro "Boris Pahor. Scrittore senza frontiere". Fulvio Senardi e Walter Chiereghin, curatori del volume, parleranno con Diego Marani e Martin Brecelj. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 040 2035357 o inviando un messaggio sulla pagina facebook del Caffè San Marco.



ll volume, pubblicato in coedizione da Mladika e dall’Associazione culturale Ponte rosso, esce in occasione del 108° compleanno di un gigante della letteratura di Trieste, ed è l’espressione delle due anime di Trieste, l’italiana e la slovena, presentando significativi studi e riflessioni sull’opera del testimone di un periodo importante e travagliato della storia di Trieste e dell’umanità.



Il volume si compone di due parti principali. La prima raccoglie saggi di diversi autori su singole opere narrative di Boris Pahor (Necropoli, Il rogo nel porto, Una primavera difficile, Qui è proibito parlare ecc. e opere ancora non tradotte in italiano o invia di pubblicazione, come ad es. il romanzo Oscuramento), la seconda comprende interviste e testimonianze personali; seguono la cronologia della vita di Boris Pahor, cenni biografici sugli autori che hanno collaborato al volume e l’indice dei nomi.