Buttrio, continua TreeArt a Villa di Toppo Florio

Il progetto del Comune di Buttrio TreeArt, che ha avuto il suo apice nel festival appena concluso, prosegue per tutto il mese di ottobre nella settecentesca Villa di Toppo Florio con una serie di appuntamenti settimanali che ancora mettono in dialogo cultura, arte, e sostenibilità nel segno di un grande protagonista, l’Albero. Appuntamento domani, sabato 2 ottobre, alle 16, con la presentazione del libro “Troverai più nei boschi. Manuale per decifrare i segni e i misteri della natura”, edito da Il Saggiatore”, dello scrittore goriziano Francesco Boer, che dal 2012 ad oggi ha scritto più di venti libri, tra saggistica e narrativa, in dialogo con Paolo Michelutti.



Nell’incontro a cura di Opificio330, l’esploratore, naturalista e studioso di simbologia racconterà la genesi e il contenuto di un libro che ci invita a rallentare il ritmo e guardarci intorno per assaporare ogni suggestione regalata da un prato, un bosco, un fiume, alla riscoperta della natura e della sua simbologia. Perché la natura parla tramite simboli: i fiori che ci offre sono astri in un cielo verde, nel letto del fiume insieme alle acque scorre il tempo, il bruco si trasforma in farfalla in un processo di metamorfosi e rigenerazione, le erbe officinali trasmettono sapienze antiche, l’ululato del lupo mette a nudo le nostre paure. E con il suo sguardo di naturalista e alchimista insieme, Boer ci regala un poetico manuale di autoconsapevolezza, arricchito da magnifiche illustrazioni realizzate da chi, prima di noi, ha subito l’incanto della bellezza della Terra.



Prosegue fino al 24 ottobre anche la mostra personale dell'artista francese Christian Lapie con una selezione delle sue suggestive opere lignee, i dipinti e i lavori in bronzo. Nel parco di Villa Florio è possibile ammirare la sua opera monumentale di oltre sei metri di altezza, "Les secrets en equilibre", che è stata lasciata dall’artista in modo permanente per contribuire alla creazione di un museo contemporaneo a cielo aperto. Visite ogni sabato e domenica dalle 10.30 alla 20.00. Tutto il programma su www.treeartfestival.it.