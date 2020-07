Buttrio, la biblioteca si sposta in Villa di Toppo-Florio

Da oggi la Biblioteca di Buttrio si sposta in collina, ospite della elegante Villa di Toppo-Florio. “Abbiamo pensato di offrire i servizi della biblioteca in una veste e collocazione estiva", dichiara l'assessore alla Cultura Patrizia Minen. "Saliremo in Villa di Toppo Florio, dove, collocato all’esterno, è stato allestito un suggestivo angolo lettura. Sarà occasione di incontro, spazio di confronto e, soprattutto, pausa di riflessione personale. Leggere all'aperto sarà piacevole e rilassante”.

Per prenotazione libri: tel. 0432 683105 - biblioteca@comune.buttrio.ud.it. entro il giorno precedente al ritiro

Regole anti-covid

- È possibile l’accesso alla Biblioteca solo per la restituzione o il prestito del materiale (libri e riviste) precedentemente prenotato. Non è consentita la consultazione a scaffale e la permanenza nei locali dell’edificio. Il gazebo antistante la “Biblioteca in Villa” è riservato agli utenti per la lettura o conversazione, nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sotto riportate.

- La restituzione o il ritiro dei materiali ammessi al prestito vengono effettuati previo appuntamento. Gli appuntamenti si fissano al numero 0432 683105 nell’orario di apertura al pubblico, lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19.

- È necessario prenotare i libri e le riviste. Sarà possibile farlo tramite mail scrivendo a: biblioteca@comune.buttrio.ud.it; attraverso la specifica funzione “Prenota” nel catalogo online; telefonando al numero 0432 683105 nell’orario di apertura al pubblico. Sarete contattati per confermare la prenotazione e fissare l’appuntamento.

- Ogni utente ha a disposizione 15 minuti per il ritiro del materiale. Si chiede pertanto di essere puntuali e rispettare l’appuntamento concordato.

- Si potrà accedere alla Biblioteca solo indossando la mascherina. Si consiglia l’uso dei guanti; in caso di mancanza, è obbligatorio l’uso del gel igienizzante messo a disposizione all’ingresso.

- L’accesso sarà garantito ad una persona per volta, ad eccezione di casi di particolare necessità. Per la salute e sicurezza degli utenti e del personale è essenziale mantenere la distanza di sicurezza.