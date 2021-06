Buttrio, letture in cuffia nel bosco

Sono numerose le iniziative promosse per l’estate dall’amministrazione comunale di Buttrio, con una forte caratterizzazione dell’offerta per i più giovani e le famiglie: dalla biblioteca che torna in villa alle letture nel bosco, dal teatro alla musica per tutti, dalle mostre ad eventi internazionali come il Tree Art festival, ce n’è per tutti i gusti e le età. Ampia la proposta per l’infanzia, tra cui un interessante laboratorio, all’interno della quale trova spazio anche gli appuntamenti di Noi Cultura e Turismo (“gestione associata” dei Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone nata oltre 20 anni fa per valorizzare i territori attraverso la promozione di attività condivise).



“Dentro il cerchio delle storie” è l’iniziativa di Damatrà pensata per coinvolgere i piccoli lettori nel piacere della lettura. Con una simpatica narrazione ‘in cuffia’ del racconto "Sulla soglia del bosco" di Antonio Ferrara, i bambini verranno accompagnati nel misterioso mondo di Fermo e delle sue avventure alla conoscenza degli abitanti del bosco… L’appuntamento è per giovedì 24 giugno alle 18 a Villa di Toppo Florio. Prenotazione obbligatoria: info@prolocomanzano.ud.it.



In allegato il programma completo