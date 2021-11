C'è Dante nel duomo di Udine?

Quanto è sopravvissuto del ciclo di affreschi realizzato dal pittore emiliano Vitale da Bologna (1289 - 1361) nella cappella di San Nicolò del duomo di Udine rappresenta uno dei documenti artistici più importanti del Trecento in Friuli Venezia Giulia. Basti pensare che quegli affreschi sono stati letteralmente copiati a pochi anni di distanza anche nel duomo di Spilimbergo, dove oggi gli studiosi hanno una cartina di tornasole delle scene dipinte a Udine, in buona parte perdute durante i rifacimenti interni dello stesso duomo avvenuti in epoca barocca. In una delle scene dipinte da Vitale a Udine ci sono anche i ritratti di due poeti che nei secoli la critica locale, a partire dal Cinquecento, ha ritenuto appartenessero a Dante e Boccaccio. E’ attorno a questi presunti ritratti che ruota la conferenza della prossima ospite dell’Università Popolare di Udine, Maria Beatrice Bertone, che presenta Dante nel duomo di Udine? Letteratura e critica negli affreschi del duomo di Udine. L’appuntamento è per giovedì 4 novembre 2021 alle 18, per il momento non ancora in presenza, ma con il vantaggio di un apertura di pubblico illimitata sulla piattaforma online zoom.us.



A partire dall’analisi di alcune fonti posteriori, in particolare di Iacopo Valvasone di Maniago (XVI secolo) e Giovanni Francesco Palladio degli Olivi (1660) che narrarono degli affreschi prima dei rifacimenti barocchi, dove vengono citati i ritratti di Dante e Boccaccio, la conferenza sarà un viaggio attraverso dettagli figurativi di opere di epoca coeva presenti nel duomo di Udine e legate alla figura del patriarca Bertrando di Saint Geniès, che fu il committente degli affreschi di Vitale. Nel viaggio raccontato da Maria Beatrice Bertone saranno diverse le suggestioni e le opere che riportano a elementi presenti nella Divina Commedia o che più semplicemente rimandano al vissuto quotidiano dell’epoca di Dante.Nata a Treviso, Maria Beatrice Bertone è conservatore e direttore scientifico del Museo del Duomo di Udine di cui ha curato l'allestimento nel 2000 e l'ampliamento nel 2006, Ispettore onorario del Ministero per la Cultura, è membro del comitato scientifico della rivista Filoforme, consulente di diversi laboratori di restauro. Nel 2010 ha diretto l'allestimento del Museo della pieve di Gorto di cui è curatore scientifico.La conferenza si potrà seguire solamente online, sulla piattaforma Zoom: l’invito è per gli associati e può essere richiesto anche dai non iscritti scrivendo a unipop.udine@gmail.com (ID riunione: 811 8540 7018 Passcode: 234881). Le registrazioni saranno visibili in seguito anche sul canale YouTube ufficiale dell’Università Popolare.