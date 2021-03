C'è tempo fino al 31 marzo per partecipare a 'Impressionami'

Ancora poche settimane. E' stata fissata al 31 marzo, infatti, la scadenza per la consegna degli elaborati che parteciperanno al concorso fotografico “Impressionami”, promosso dalla biblioteca comunale “Sandro Pertini” e dall'assessorato comunale alle politiche giovanili.

Il concorso si propone di far riflettere su un tema complesso e variamente articolabile quale la libertà, anche alla luce del complesso momento che stiamo vivendo. Le immagini dovranno essere scattate all’interno del territorio comunale.

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni e rivolta ai fotografi non professionisti. Il concorso è diviso in due categorie: Adolescenti (età compresa tra i 14 e i 19 anni) e Giovani (età compresa tra i 20 e i 29 anni).

Due le sezioni del concorso. La prima è dedicata alla fotografia ed alla presentazione di un'immagine in bianco e nero o a colori scattata con apparecchiatura analogica o digitale (telefono incluso). La seconda è dedicata all'elaborazione fotografica. Per partecipare all’iniziativa occorre consegnare alla biblioteca comunale, segreteria del concorso, previo appuntamento telefonico, un plico chiuso e privo di ogni riferimento al mittente, contenente una busta con le stampe fotografiche degli scatti e delle elaborazioni fotografiche, nonché gli originali dei collage nelle dimensioni che vanno da 20 a 30 cm per il lato minore e da 30 a 45 cm per il lato maggiore, prive di qualsiasi scritta identificativa, per garantire l'anonimato alla giuria.