Caccia ai nuovi lettori per il Premio Friuli Storia

Con la pubblicazione del bando della VII edizione, stanno affluendo numerose le candidature degli editori per partecipare alla selezione del Premio nazionale di Storia contemporanea Friuli Storia. E numerose sono le richieste di far parte della giuria che, come ogni anno, selezionerà il vincitore all’interno della terzina indicata dalla giuria scientifica.

I posti disponibili sono 300, lo stesso numero dei giurati che indicano il vincitore del premio Campiello letteratura: perché anche la saggistica ha molto da dire oltre la cerchia degli addetti ai lavori, e per questo può e deve saper parlare al grande pubblico con la stessa immediatezza della letteratura.

Il Premio Friuli Storia è l’unico riconoscimento per la storia contemporanea in Italia ad affidare interamente la scelta del vincitore a una giuria di lettori, e dal 2014 a oggi ha dato la possibilità a centinaia di persone di leggere il meglio della produzione storiografica italiana.

Della terzina 2019 facevano parte ad esempio Raoul Pupo, Fiume città di passione (Laterzia), Francesco Benigno, Terrore e terrorismo (Einaudi) e Michele Colucci, Storia dell'immigrazione straniera in Italia (Carocci). Ad aggiudicarsi il premio negli anni precedenti sono stati Marco Mondini, Il capo. La Grande Guerra del generale Luigi Cadorna (Mulino), Maria Teresa Giusti, La campagna di Russia. 1941-1943 (Mulino), Vladimiro Satta, I nemici della Repubblica (Rizzoli), Leonardo Campus, I sei giorni che sconvolsero il mondo. La crisi dei missili di Cuba e le sue percezioni internazionali (Le Monnier) e Lucia Ceci, L’interesse superiore. Il Vaticano e l’Italia di Mussolini (Laterza).

Per studenti e giovani in genere, partecipare alla giuria dei lettori è stata poi l’occasione per avvicinarsi per la prima volta alla lettura di saggi storici. In questo caso l’idea è semplice: l’interesse per la storia e per la lettura non possono nascere da un discorso, ma devono essere scoperti come risultato di un’esperienza. Così è nata l’idea di affidare la selezione del vincitore a dei soggetti che non sono lettori abituali, facendo provare loro in prima persona il fascino e il gusto della lettura. Il bando è aperto: chi desidera dare la propria disponibilità può farlo compilando il modulo sul sito internet www.friulistoria.it entro il 31 gennaio 2020. Proprio perché la giuria dei lettori è una giuria di “non addetti ai lavori”, tutti possono partecipare, tranne docenti, ricercatori e dottorandi di materie storiche in università.

Il premio sarà quindi assegnato con le tempistiche degli scorsi anni. La terzina dei finalisti verrà selezionata dalla giuria scientifica, presieduta da Tommaso Piffer e composta da Elena Aga Rossi, Roberto Chiarini, Ernesto Galli della Loggia, Paolo Pezzino, Silvio Pons e Andrea Zannini. I lettori della giuria riceveranno i volumi entro fine maggio, e avranno tempo fino a fine agosto per leggere i tre libri e votare il vincitore. La premiazione avverrà a Udine in ottobre.

Il Premio Friuli Storia è realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli, del Comune di Udine, del Gruppo Danieli e di Poste Italiane SpA, e con la collaborazione del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine.