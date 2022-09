Calendario d'autunno per il Festival itinerante della conoscenza

Seconda fase per il Festival itinerante della conoscenza “Dialoghi”, quest’anno incentrato sul tema “tempo, spazio, memoria, metamorfosi”.

La 7a edizione, che ha preso il via a giugno, prosegue in 16 settembre con l'appuntamento online con Dacia Maraini, scrittrice e intellettuale, che presenterà il libro “Caro Pier Paolo” (Neri Pozza), una lettera tenera e postuma all’amico Pasolini. A seguire, il 30 settembre la giornalista de “il Sole 24Ore” Eliana De Caro parlerà delle ‘Madri Costituenti’ (Il Sole 24 Ore), 21 donne politicamente eterogenee che furono fondamentali nella scrittura della Costituzione.

Il 3 ottobre è il turno del triestino Pino Roveredo, che con “I ragazzi della via Pascoli” (Bompiani), ci racconta il suo vissuto in collegio. Di ricordi e di memorie storiche alla fine della Grande Guerra sul confine italiano e sloveno scrive lo scrittore e medievista Angelo Floramo in “Come papaveri rossi” (Bottega Errante) che sarà presentato mercoledì 5 ottobre. A chiudere la sezione ‘dialoghi a Scuola’, ma anche il Festival, sarà la scrittrice e critica d’arte Raffaella Cargnelutti con il suo romanzo “Le spiritate di Verzegnis” (Mursia). Un progetto collaudato che piace soprattutto ai ragazzi perché nuovo e stimolante.