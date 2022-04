Campoformido, ecco la mappa storica illustrata

Anche Campoformido celebra la Fieste de Patrie dal Friûl con la presentazione della Mappa Storica Illustrata di Luigino Peressini. L'appuntamento è per martedì 5 aprile alle 20.30 nelle ex scuole elementari in via de Amicis.

“Avremo ospiti Luigino Peressini, illustratore e ricercatore che ha realizzato la Mappa, e Lino Straulino, che accompagnerà con le sue musiche in questo viaggio nel tempo” sottolineano il sindaco Erika Furlani e Christian Romanini, vicesindaco con delega alla cultura.

L'attività è gratuita su prenotazione fino al raggiungimento dei posti disponibili svolta nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione ed il contenimento di SARS-CoV-2. Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Civica Tel. 0432 652083 email: biblioteca@comune.campoformido.ud.it

L'iniziativa rientra nel calendario di "Campoformido incontra gli autori - conversazioni tra storia e letteratura" realizzato grazie alla collaborazione di Cultura Nuova, ARLeF, Proloco Campoformido APS, Gruppo Alpini Campoformido, SBHU - Aspettando la notte dei lettori - Biblioteca Comunale di Campoformido.

“Dopo questo primo appuntamento ci saranno altri cinque incontri fino a giugno”, spiega Romanini. “Walter Tomada ci parlerà del suo ultimo libro sulla storia del Friuli, Pierina Gallina presenterà i suoi racconti ai piccoli lettori della biblioteca comunale, Paolo Strazzolini e Claudio Zannier esporranno le loro ricerche su Eugenio Sandrigo e Riccardo Giusto e Floreana Nativo ci racconterà il suo libro sui Benandanti. L'ultimo incontro sarà la proiezione del dvd sui Fusilâts di Çurçuvint”.

“Ringraziamo gli autori e tutti gli enti e associazioni coinvolti che hanno permesso la realizzazione di questa rassegna” concludono Furlani e Romanini.