Cantiere invisibile, appuntamento con Gabriele Di Fronzo

“Che cosa significa leggere per professione”. È il titolo dell’incontro che si terrà all’Università di Udine, mercoledì 13 aprile, alle 13.30, nell’aula Pasolini di palazzo di Toppo Wasserman (via Gemona 92, Udine). Interverrà Gabriele Di Fronzo, lettore editoriale per Einaudi e scrittore. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming.

L’appuntamento rientra nella seconda edizione del ciclo di incontri “Cantiere invisibile”, del Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale (Dium), curato da Alice Gardoncini docente di Editing e tecniche di redazione del corso di laurea in Lettere.

Di Fronzo spiegherà in cosa consiste il mestiere del lettore editoriale, la prima persona in una casa editrice ad avere tra le mani un manoscritto. Suo compito principale è capire se un testo ha le potenzialità per diventare un libro oppure no.

Gabriele Di Fronzo è nato a Torino nel 1984, collabora con la Narrativa Italiana della casa editrice Einaudi e scrive per le pagine culturali del quotidiano Domani. Nel 2016 ha esordito con Il grande animale (Nottetempo, premio Volponi opera prima) e nel 2018 ha pubblicato Cosa faremo di questo amore (Einaudi). Quest’anno, a maggio uscirà il suo nuovo romanzo, La samurai (Marsilio).