Capitale della cultura, incontro con la Fondazione CariGo

Tanti argomenti sul tavolo dell’incontro avvenuto tra il Comune di Gorizia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. All’incontro erano presenti il Sindaco Rodolfo Ziberna con l’Assessore alla Cultura, Fabrizio Oreti, e il Presidente della Fondazione Carigo, Roberta Demartin, con il Direttore Generale, Rossella Digiusto.

Il Sindaco Ziberna dopo aver presentato una panoramica sui tanti progetti che l’amministrazione comunale sta gestendo al fine di legarli a favore della capitale europea della cultura, ha aggiornato la Fondazione su quello che sarà la città da qui fino ad arrivare al 2025. "Il nostro scopo, oltre a rendere il territorio protagonista in Europa per l’anno del titolo - ha affermato Ziberna - è quello di traguardare il 2025 e grazie alla Capitale Europea della Cultura creare le condizioni per renderci attrattivi sotto tutti i punti di vista da qui in avanti".

"Per fare ciò sarà importante l’unita di intenti che metteranno in campo le istituzioni sul territorio. Proprio per questo l’incontro è servito per attivare un percorso condiviso che vedrà assieme il Comune di Gorizia, la Fondazione Carigo, con le altre istituzioni e la pluralità di attori socio-economici presenti sul territorio".

L’Assessore Oreti dal canto suo ha condiviso con la Fondazione "l’importanza del confronto che abbiamo messo in campo in questi anni, a supporto delle preziose realtà culturali presenti a Gorizia, in modo così da permettere d'innalzare il livello che esprime la città e che sarà sempre più utile nell’ottica della capitale europea della cultura".

Demartin e Digiusto, nell’ascoltare con interesse l’illustrazione del Sindaco sulle progettualità in campo per la capitale europea della cultura, hanno evidenziato come già da tempo la Fondazione Carigo ha individuato nella connessione tra storia, paesaggio e innovazione tecnologica la chiave interpretativa del territorio isontino, concentrando su queste tematiche le proprie azioni, che oggi vengono messe a disposizione di Nova Gorica e Gorizia quali capitali europee della cultura per il 2025.