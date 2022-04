Capolavori d’arte per far riflettere

Il messaggio di quest’anno centra un punto di grande importanza ed evidente urgenza: saper pensare nel migliore dei modi. La mostra di Illegio, intitolata La bellezza della ragione e aperta dal 15 maggio al 16 ottobre, coinvolgerà mente e cuore a contatto con 40 capolavori d’arte internazionale, che mettono in scena sette secoli di bellezza, dal Trecento al primo Novecento. Un racconto di alta qualità, con alcune opere di autori tutti da scoprire, oltre ai nomi più importanti: dai raffinati fondi oro del Medioevo ai collaboratori di Caravaggio, passando per Jordaens e Luca Giordano, arrivando al romanticismo di Gustave Moreau o al mondo fiabesco di James Tissot e ad altre opere dell’800-’900, per la maggior parte mai viste prima in Italia, alcune totalmente inedite.



“Viviamo un momento della storia – spiega il curatore don Alessio Geretti - nel quale si possono osservare gli effetti della razionalità umana e dei diversi modi di esercitarla: l’esercizio vivace e geniale, cioè l’ingegno, lo studio, il pensiero critico, il giudizio etico, l’intuizione delle soluzioni alternative. Ma c’è anche la sopravvalutazione dell’intelletto, o razionalismo, e il suo indebolimento, lo scetticismo, e perfino pessimismo, complottismo, follia, oltre all’affascinante sguardo sul mistero. Proprio perché in questo contesto, tra guerre, pandemie e social impazziti, è urgente pensare bene, Illegio volge lo sguardo alla ragione, alla sua bellezza, alle sfide che è chiamata ad affrontare”.