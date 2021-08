Il Comune di Pordenone, in collaborazione con l’Archivio Carlo Ciussi e la Fondazione Ado Furlan, organizza la mostra Carlo Ciussi: pittura come umanità allo stato puro, a cura di Francesca Pola, negli spazi espositivi della Galleria Civica Harry Bertoia di Pordenone.



Carlo Cussi (Udine, 1930 - 2012) è uno dei protagonisti dell’arte italiana del XX secolo: con la sua arte, ha voluto consegnarci immagini d’intensa e vibrante essenzialità, che ci appaiono come espressioni di umanità allo stato puro. Ciussi ha interpretato l’arte come visione attiva del mondo, e come fisicità di un pensiero che non accetta alcuna neutralità di contenuto o decorativismo di forma, ma si pone come visione positiva possibile della realtà, ricreando costantemente nuovi spazi di espressione umana. È di questo paradosso che vive la sua opera, volutamente pensata per non essere categorizzabile secondo schemi correnti o canoni precostituiti, quanto come inesorabile e inesausta trasformazione dell’universo: dare corpo al pensiero come azione che interpreta il mondo. Senza descriverlo, ma per ricrearlo, in un incessante divenire che procede, senza soluzione di continuità, dall’esistenza stessa.



La mostra è la prima retrospettiva museale dedicata all’artista in Italia dopo la sua scomparsa: concepita da Francesca Pola in stretta relazione agli spazi espositivi, include 40 opere che vengono messe in dialogo attivo con l’architettura di Palazzo Spelladi, sede della Galleria Harry Bertoia.L’esposizione propone un percorso attraverso l’opera di Ciussi a partire dal 1964, anno della sua prima significativa partecipazione all’Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia, sino alle opere ultime, passando per alcuni momenti cruciali della sua notorietà internazionale, tra cui la personale alla Galerie Paul Facchetti di Parigi e la partecipazione alla Biennale di San Paolo del Brasile nel 1967.Ciussi ha sempre inteso, con il suo dipingere, ricreare attraverso il colore la struttura intima dell’uomo e del mondo, dando vita a una pittura che fosse una costruzione di una nuova realtà invece che pura registrazione di immagini naturalistiche o impulsi emozionali. Le sue forme espressive fortemente personali lo vedono pienamente inserito nelle tendenze a lui contemporanee, come l’astrazione, il minimalismo, l’arte optical, ma con un distinguo cruciale, che per lui è sempre stato il colore come elemento di sensibilità strutturante. Il colore geometrizzato nell’opera di Ciussi non è qualcosa di distaccato dalla realtà, ma la modalità attraverso cui l’artista materializza la struttura intima ed emotiva dell’uomo e del mondo: negli anni Sessanta, attraverso il quadrato che si dispiega sulle superfici, si moltiplica, e si intreccia poi con il cerchio, sovrapponendosi, permutandosi; negli anni Settanta, assumendo le sue caratteristiche forme rettangolari incastonate tra loro; negli anni Ottanta e Novanta, diventando l’energia dinamica di un segno pittorico serpentinato o angolare che arriva a invadere l’ambiente. Il disseminarsi del segno è traccia di un gesto, che però non è pura espressività soggettiva, ma un modo attraverso cui Ciussi registra oggettivamente nella pittura il divenire del mondo e della nostra esperienza di esso, come accade anche nelle opere estreme in cui il colore emerge da graffi e stratificazioni di una struggente quanto vitale intensità emotiva.Nella sala video viene proiettato il filmato su Carlo Ciussi realizzato nel 2011 da V!dee per la regia di Bruno Mercuri.In occasione della mostra viene pubblicata una monografia bilingue a cura di Francesca Pola: fondata su un ampio e approfondito studio dell’opera di Ciussi, intende offrire una visione complessiva del suo lavoro in chiave internazionale, con centinaia di immagini di dipinti, sculture, fotografie storiche e documenti, oltre che una selezione di scritti d’artista e testi critici che ne hanno punteggiato il percorso, e un aggiornato apparato bio-bibliografico.