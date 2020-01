Sabato 18 gennaio, alle ore 18, alla Libreria Friuli di Udine, verrà presentato il Libro curato da Elena Guerra con la collaborazione di Annabel Napolitano: “Il fuoco della vita. Carlo Michelstädter un autore da leggere in tutte le sue opere”.



Saranno presenti: Elena Guerra, Annabel Napolitano, l'editore Antonio Napolitano.

L'incontro è organizzato con la collaborazione di ALiCo, l'associazione Alumni del Liceo Copernico di Udine, che riunisce ex studenti, docenti e il personale che ha avuto modo di far parte del Liceo scientifico di Udine, come Sara Rosso, ex allieva del liceo e oggi titolare della libreria Friuli e la stessa Elena Guerra, che in questo liceo insegna italiano e latino. La docente, che ha alle spalle studi filosofici e un master in comunicazione della scienza conseguito alla Sissa di Trieste, prima di questo libro ha scritto articoli di scienza per diversi giornali nazionali e saggi a cavallo tra letteratura e filosofia. Mentre Annabel Napolitano, che vive tra Vienna e Venezia, è laureata in lingue moderne.



In occasione della prima presentazione al pubblico, avvenuta a Gorizia a novembre scorso con la partecipazione di Antonella Gallarotti, direttrice del fondo Michelstädter della Biblioteca Statale Isontina - che conserva l'opera del filosofo goriziano e gli scritti a lui dedicati - e di Marco Menato, direttore della stessa biblioteca,“Il fuoco della vita” è stato accolto come il primo saggio in assoluto, fra i tanti dedicati a Carlo Michelstädter, che riunisce e accompagna in una lettura commentata l'opera del filosofo.