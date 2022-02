Carnevale al museo a Cividale

Carnevale in museo? A Cividale del Friuli i bambini potranno approfittare dei tre giorni di vacanza da scuola per divertirsi in percorsi e laboratori simpaticissimi (con crostoli finali).



L’Assessorato alla Cultura del Comune ha organizzato un percorso per ognuno dei tre musei comunali: è sufficiente scegliere la proposta più gradita e prenotare all'Informacittà allo 0432710460. L'iniziativa è gratuita; si paga solo il biglietto d'ingresso. Scopriamo le tre proposte.



Al C.I.P.S. – Centro Internazionale Vittorio Podrecca Teatro delle Meraviglie di Maria Signorelli: Maschere in scena! Lunedì 28 febbraio, ore 15:00.

Scopriremo come Vittorio Podrecca abbia saputo raccontare le personalità delle sue marionette attraverso il loro aspetto, per creare curiosi ed eccentrici personaggi. Tra giochi, sfide e attività pratiche i bambini conosceranno le loro avventure per dare vita, nella fase di laboratorio, a bizzarre e divertenti maschere ispirate ai Piccoli grazie a materiali insoliti e sorprendenti.



Al Palazzo De Nordis: Arte, coriandoli e sorprese! Martedì 1° marzo, ore 15:00.Le sale che ospitano la Collezione De Martiis verranno accese da un’attività divertente e stravagante, che unisce le stranezze dell’arte contemporanea alle bizzarrie del carnevale: quali scherzi e sorprese si nascondono dietro ai vari quadri? Opere op, astratte, colorate e vorticanti verranno decostruite e rielaborate in un inedito libro d’artista che saprà meravigliare e stupire.Al Monastero di Santa Maria in Valle e Tempietto Longobardo: Travestimento al Tempietto!Mercoledì 2 marzo, ore 15:00.Ora gli stucchi all’interno del Tempietto Longobardo sono bianchi ma… secoli e secoli fa erano un tripudio di colori! Con un viaggio alla scoperta della storia e dei segreti di questo affascinante luogo riporteremo in vita tutti i colori che decoravano le Sante: incastri di carta, pieghe, dadi e ruote ci faranno giocare e divertire in un laboratorio multicolor.I bambini vestiti in maschera saranno i benvenuti!!!L’organizzazione è del Comune di Cividale del Friuli con Arteventi Udine