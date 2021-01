Carnevale, buoni libri in palio per le mascherine più belle

Un Carnevale all'insegna del divertimento, ma in tutta sicurezza. A proporlo è il Comune di Udine, attraverso la prima edizione del concorso fotografico “CarnevaLibrando”, iniziativa ideata per celebrare la festa più pazza e colorata dell'anno pur nel pieno rispetto delle limitazioni dettate dalla pandemia, che impongono di evitare assembramenti e invitano a restare a casa.



Partecipare al concorso, rivolto a tutti i cittadini residenti a Udine, è facilissimo. Sarà sufficiente inviare (attraverso il form sul sito istituzionale www.comune.udine.it, dove è possibile trovare tutti i dettagli del concorso) una foto con un soggetto vestito con un costume carnevalesco ispirato a uno dei seguenti temi: “Io resto a casa!” (costumi realizzati utilizzando materiali di uso comune o di riciclo facilmente reperibili tra le mura domestiche); “Scappato dallo zoo” (travestimenti da animale); ”Saranno famosi” (costumi ispirati a personaggi famosi del mondo delle fiabe e della realtà); Giro del mondo in costume (abiti tradizionali di altri Paesi del mondo); “Carnevale in libertà” (tema libero).



Tre le categorie nelle quali i partecipanti verranno suddivisi: Junior (bambini fino ai 10 anni), Teenager (dagli 11 ai 17 anni); Senior (dai 18 anni in su). Sarà possibile inviare le immagini a partire dal I febbraio e fino alle ore 12:00 del 16 febbraio. 2021. La giuria valuterà i materiali pervenuti in base alla valenza artistica, alla qualità dell’immagine e all’aderenza del costume al tema scelto. In palio per i vincitori un buono del valore di €40,00 da spendere in una delle librerie del circuito "Librerie in Comune" di Udine, da cui il titolo del concorso.“Data l’emergenza epidemiologica in atto, abbiamo pensato di ideare questa iniziativa per mantenere la tradizione carnevalesca e portare un pizzico di colore in città pur nell’impossibilità di organizzare manifestazioni e spettacoli” spiega l’Assessore al Turismo e Grandi Eventi Maurizio Franz. “Ci sembrava bello unire al concorso una valenza culturale, assegnando come premio un regalo utile come il buono libri. Ci auguriamo che tanti udinesi, grandi e piccoli partecipino a questo concorso, che potrebbe diventare un appuntamento fisso del nostro calendario”.Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Udine - Uff. Turismo e Grandi Eventi alla mail carnevale@comune.udine.it oppure ai numeri 0432/ 1272275 - 2783 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00).