Carta Vetrata presenta la scrittrice Valentina Maini

Lo scrittrice esordiente Valentina Maini sarà ospite, mercoledì 7 ottobre alle 18, della sesta puntata della stagione 2020-21 della Rubrica settimanale dedicata al mondo dell'editoria "Carta vetrata" - testata giornalistica Reg. al Tribunale di Trieste e diretta da Gianfranco Terzoli - in onda alle ore 18 su www.carta-vetrata.it e sui canali social facebook e Youtube, nel corso della quale risponderà alle domande della conduttrice Benedetta Pallavidino, scrittrice e critico cinematografico, sul suo romanzo uscito per i tipi di Bollati Boringhieri “La mischia”. La puntata conterrà anche “Da domani in libreria” inserto in collaborazione con Messaggerie libri dedicato alle nuove uscite librarie a cura di Benedetta Pallavidino e il “Il notiziario editoriale" condotto dal giornalista Gianfranco Terzoli. La rubrica è disponibile su www.carta-vetrata.it, Facebook e YouTube e trasmessa contemporaneamente dalle radio aderenti al circuito. Il webinar interattivo con l'autrice che, in compagina di Benedetta Pallavidino, risponderà alle domande dei lettori si svolgerà mercoledì 14 ottobre alle ore 18.00 in collaborazione con la Libreria Minerva di Roma.