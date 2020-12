Casa Zanussi prosegue l’attività in streaming, per fruire di contenuti culturali delle lezioni dell’Università della Terza Età e degli incontri di Presenza e Cultura.

Mercoledì 9 dicembre, alle 15.30 una lezione aperta a tutti con il critico d’arte con Giancarlo Pauletto: Racconti in musica. Antiche tradizioni di cultura popolare tra Friuli, Veneto, Austria e Slovenia: la villotta friulana. Omaggio a Renato Appi. Riflessioni sul Patriarcato di Aquileia e la Repubblica di Venezia, nell'ambito del XXIX Festival Internazionale di Musica Sacra 2020 a cura di Presenza e Cultura. Per partecipare basta entrare nella pagina dedicata del sito www.centroculturapordenone.it/pec e registrarsi dal link suggerito.

Giovedì 10 dicembre, alle 15.30. I viaggi dell'UTE: Russia con il viaggiatore Paolo Del Ben. In un video si ripercorreranno le tappe dei due viaggi che l’Università della Terza Età di Pordenone ha effettuato in Russia, nella primavera 2019. Alla scoperta delle bellezze artistiche e le particolarità storiche di un grande Paese, pervaso anche oggi da una profonda religiosità. Da Mosca a San Pietroburgo, passando per l’isola di Ishi in Carelia. Lezione solo per iscritti UTE: Per accedere inviare mail a ute@centroculturapordenone.it (indicando nome, cognome e numero tessera) e vi verrà inviata una mail alla quale registrarsi per accedere alla diretta.

Venerdì 11 dicembre, sempre alle 15.30, l’incontro dedicato a I luoghi danteschi, a cura di Paolo Venti, docente di lettere classiche. Preparando le celebrazioni dedicate al più grande poeta italiano, in questa lezione si visiteranno i luoghi che hanno ospitato le diverse fasi della vita di Dante. Lezione solo per iscritti UTE: Per accedere inviare mail a ute@centroculturapordenone.it (indicando nome, cognome e numero tessera) e vi verrà inviata una mail alla quale registrarsi per accedere alla diretta