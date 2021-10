Casarsa terra di grandi fotografi ed è proprio per imparare a conoscerli più da vicino che viene organizzato, nel mese di novembre, un ciclo di quattro incontri con gli esponenti della fotografia casarsese d'autore: Stefano Ciol, Denis Molinari, Vittorio Battellini ed Elio Ciol. Quattro fotografi legati a Casarsa e al Friuli che si sono distinti in ambito nazionale e anche in ambito internazionale. Insieme a loro si parlerà di luce, paesaggio, ricerca fotografia e nuove tendenze.



Gli incontri sono gratuiti e sono organizzati dal Circolo fotografico F64 della Pro Casarsa della Delizia, con il sostegno della Città di Casarsa, del Servizio Civile Universale, Unpli Fvg, Unpli nazionale e il sostegno di Friulovest banca.



"Un omaggio a Casarsa come terra di grandi fotografi - hanno dichiarato Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa e Giuliano Novello, coordinatore del Circolo fotografico F64 -: quattro incontri gratuiti dedicati ad altrettanti grandi fotografi casarsesi, aperti a tutti, fotoamatori o curiosi. Con queste serata - hanno aggiunto Tesolin e Novello - il Circolo Fotografico F64 rinato alcuni mesi fa dopo 45 anni dalla sua prima fondazione, riprende appieno la sua attività con l'obiettivo di far conoscere l'arte fotografica e i grandi maestri che abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio".



Le serate con i fotografi si svolgeranno con ingresso gratuito al Ridotto del Teatro Pier Paolo Pasolini alle ore 20.30. L'accesso è regolato dal green pass. Si consiglia la prenotazione inviando un messaggio whatsapp 338.7874972 o una email a procasarsa@gmail.comIl primo dei quattro incontri è in calendario per venerdì 5 novembre. Ad inaugurare le serate "fotografiche" ci sarà Stefano Ciol, il quale introdurrà al pubblico il tema: “Rivelazioni di paesaggio - La fotografia espressiva a colori e in bianco e nero".Si prosegue venerdì 12 novembre con Denis Molinari che cercherà di rispondere alla domanda “Quale senso ha fotografare dopo l'arrivo dei social media? - Che cos'è la fotografia oggi e le nuove tendenze fotografiche”.Il percorso attraverso i fotografi del territorio, giungerà venerdì 19 novembre alle 20.30 a Vittorio Battellini che tratterà il tema “La poesia della luce - La ricerca continua e l'uso della luce nel percorso professionale e creativo”.Il ciclo di incontri si concluderà venerdì 26 novembre alle 20.30 con Elio Ciol che parlerà al pubblico di “La fotografia alla ricerca dell’assoluto” - Ricerca della dimensione spirituale e della perfezione tecnica e compositiva”.