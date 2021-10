Cassacco dedica la Scuola d'infanzia a Pierluigi Cappello

La sua voce si è spenta a soli 50 anni, il primo ottobre 2017, lasciando orfano il suo Friuli non soltanto del suo talento, ma anche della sua umanità e della sua sensibilità, dei suoi pensieri e delle sue intense emozioni. Il Comune di Cassacco, a quattro anni dalla sua morte, ha celebrato la ricorrenza dedicandogli la Scuola d'infanzia. Pierluigi Cappello sarà così ricordato per sempre, come poeta e uomo, nel suo Friuli.

Oggi, in sua memoria, sempre a Cassacco, è stata inaugurata la mostra a lui dedicata, allestita in Auditorium.





Originario di Chiusaforte ma stabilitosi in seguito a Tricesimo e poi a Cassacco, Cappello ha scoperto la passione per la poesia da ragazzo, quando questa rappresentava uno dei pochi mezzi possibili per sfuggire dalla stretta valle che ha caratterizzato la sua infanzia.

Vittima di un grave incidente all'età di 15 anni, è stato costretto a vivere su una sedia a rotelle fino a quando la morte lo ha colto, a 50 anni, dopo una lunga malattia. La sua poesia lo ha fatto conoscere a livello nazionale, grazie al Premio Montale vinto nel 2004, al premio Viareggio nel 2010 e al De Sica nel 2012. Nel 2014, viste le condizioni di vita e anche grazie alla mobilitazione di tantissimi friulani, gli viene riconosciuto il vitalizio per artisti e intellettuali previsto dalla "Legge Bacchelli".