Castelli Aperti, premiate le migliori foto

Ragogna, Flambruzzo e San Floriano: sono le tre dimore fotografate dai vincitori dell’ultima edizione del concorso fotografico di Castelli Aperti che è stata un nuovo grande successo di pubblico e affluenza.

Castelli Aperti, infatti, è un appuntamento sempre più amato, sempre più fotografato e sempre più social. Lo dimostrano le centinaia di immagini che hanno partecipato all'11esima edizione concorso organizzato dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la community Instagramers Fvg.

I vincitori sono stati premiati a Udine in torre di Porta Aquileia per le rispettive foto: al primo posto padre e figlio, Flavio e Matteo Mio Bertolo, che hanno scattato insieme il Castello di Ragogna che domina il territorio circostante e si staglia contro un cielo azzurro e nuvole bianche, al secondo posto Sabina Pituello con un’immagine del parco del Castello di Flambruzzo e delle sue acque nelle tinte più autunnali. Al terzo posto di nuovo Flavio Mio Bertolo con una suggestiva vista di San Floriano del Collio che ben rappresenta l’intero complesso castellano.

Oltre ad aggiudicarsi l’attestato del concorso, i tre fotografi hanno ricevuto in omaggio diversi volumi della collezione pubblicata dal Consorzio e ingressi omaggio per la prossima edizione della manifestazione. La responsabile della promozione del Consorzio Alessandra D’Attimis Maniago ha fatto da guida alla scoperta della storia e dell’architettura di porta Aquileia che faceva parte dell’antica cinta muraria medievale a difesa della città di Udine. Appuntamento con il prossimo Castelli Aperti è per sabato 18 e domenica 19 aprile con l’edizione di primavera.