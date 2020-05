Castello di Gorizia verso la riapertura, volano per la città

Nel rispetto di tutti i protocolli a tutela della salute pubblica vogliamo ripartire. Questo intento vale anche per le strutture museali che potranno aiutare l’indotto cittadino messo in ginocchio da questo maledetto virus. "Sicurezza sul lavoro, privacy, distanziamento sociale, sfruttamento degli spazi, tutela dei beni artistici, salute pubblica questi sono solo alcuni degli argomenti che stiamo valutando considerato che c’è bisogno di massima chiarezza normativa al tempo del Covid-19 ed in tal senso stiamo lavorando" questo il commento di Fabrizio Oreti, Assessore alla Cultura ed allo Sviluppo Turistico della giunta Ziberna.



"Secondo quanto sancito dal dpcm, dal 18 maggio c’è la possibilità di riaprire le strutture museali. Avrei preferito che le linee guida del Ministero fossero più dettagliate per poter lavorare In velocità - stigmatizza Oreti - visto che c’è bisogno di mettere nero su bianco tanti aspetti che necessitano di approfondimenti".



Va evidenziato che in Italia ci sono diverse tipologie di musei ed ognuno ha delle specificità, per questo evidenzio che le linee guida ministeriali sono uno strumento importante ed in tal senso gli uffici comunali sono già all’opera per verificare ogni singolo aspetto.In queste ore, assieme al sindaco Ziberna ed agli uffici comunali, stiamo lavorando perché la nostra volontà è di riaprire il Castello già da sabato 23 maggio, certamente, nel rispetto e nella chiarezza delle norme che tutelano il personale, i visitatori, i beni.Il Covid-19 lascerà una grande crisi economica e le strutture museali sono preziose perché in un’estate che si delinea con un turismo di prossimità potranno portare visitatori in città a favore dell’indotto e del tessuto cittadino a colmare una parte dell’emorragia economica che il virus lascerà.Anche per questo, stiamo continuando a lavorare per la mostra che ospiteremo in estate nel maniero su. In questo contesto, ci tengo a ringraziare gli uffici comunali che stanno lavorando con determinazione per trovare soluzioni che permettano di ripartire.