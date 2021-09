Cave presenta la seconda edizione di Congedi

CAVE è un eterogeneo collettivo di artisti, uniti da una comune visione: poter indagare nuove forme di creazione artistica a partire dalla contaminazione e dallo sconfinamento delle singole discipline di ognuno. Il festival si svilupperà in tre serate in diverse località del Fvg ed i luoghi e le ambientazioni scelte aiuteranno gli artisti invitati a raccontare il loro punto di vista.



Le professionalità coinvolte in questo progetto operano nell'ambito del teatro, della musica, della danza contemporanea, della pittura, della scenografia, della sartoria, e dell'ingegneria applicata all'arte. Le attività che prendono vita da questa collaborazione sono principalmente l'organizzazione di eventi, di festival e di residenze artistiche, oltre alla produzione di spettacoli di cui CAVE crea ogni singolo elemento: la colonna sonora, la drammaturgia, la scenografia, i costumi e il disegno luci. La culla che ha visto nascere questa realtà è la Valcolvera, uno scenario suggestivo alle pendici delle Dolomiti Friulane. Da questa contaminazione tra arte e natura nasce anche il desiderio di CAVE di poter veicolare le attività culturali e fonderle con le location più decentrate e suggestive della regione.



MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE

ore 21.00 Centro NIMM, Arba (PN)

“SALTO TRASCENDENTALE”

VENERDÌ 10 SETTEMBRE

ore 21.00 Fornaci Unicalce Rauscedo (PN)

“DERIVA”

SABATO 11 SETTEMBRE

ore 21.00 Astro Club Fontanafredda (PN)

EGLE

CONGEDI è un progetto culturale che nasce nel 2019 ed è legato alla realizzazione di un Festival Multidisciplinare di Arti Performative. Il fulcro del progetto è quello di dar voce a tutte le differenti forme artistiche che in ogni edizione si ritrovano ad indagare, con il proprio linguaggio, alcuni temi legati all'uomo e alla società di cui fa parte. Grazie alla vincita, per il secondo anno consecutivo del Bando Giovani FVG, l'Associazione CAVE ha il piacere di presentare per l'anno 2021 il Festival di Arti Performative CONGEDI II “Salto Trascendentale”. La prima edizione affrontava il tema ambientale con particolare riferimento al congedo, causato dai cambiamenti climatici, dell'essere umano dal pianeta. Fulcro del festival era lo spettacolo teatrale “L’ULTIMA” prodotto dall'associazione CAVE.Quest'anno, l'argomento affrontato nella seconda edizione si focalizza sul tema del Salto Trascendentale: L'uomo ha già saltato? Deve ancora saltare o è già in volo?La prima e la terza serata del festival sono legate ad un progetto di Open Call artistica in cui sono coinvolti giovani under 35 e non, che contribuiranno alla creazione di un'opera d'arte collettiva.Prima assoluta. Dibattito sociologico in forma teatrale con performance di live painting su Open Call Artisitca. Produzione: Associazione CAVE Sociologo: Michele Federico Attrice: Marta Riservato “Le narrative dominanti sul nostro pianeta nel 2021 sono tutte basate sul concetto di crisi: crisi epidemiologica, climatica, ecologica, sociale, psicologica, esistenziale e così via. Ma quando sono iniziate queste crisi? E - soprattutto - quando finiranno? In quali direzioni ci stanno portando, a quali cambiamenti ci obbligheranno? Le persone ottimiste scommettono su di un futuro brillante fatto di viaggi interplanetari e infinite ricchezze; quelle pessimiste possono scegliere tra le mille visioni distopiche anticipate dalla letteratura e dal cinema. Per questa serata noi abbiamo cercato di rimanere in equilibrio e di mettere da parte i nostri preconcetti per creare una piccola mappa delle analisi più solidamente basate sui dati scientifici. Ma nonostante tutti gli sforzi di rimanere oggettivi, abbiamo scoperto che tutte le previsioni sul prossimo futuro sono più incredibili di qualsiasi romanzo o film di fantascienza”. In questi decenni siamo stati testimoni dell'accelerazione dei processi di accelerazione e ormai i cambiamenti arrivano a velocità esponenziali, lasciando gli esseri umani del tutto incapaci di adattarsi: questo fenomeno continuerà all'infinito o ci sarà un punto oltre il quale non potremo più andare? E in ogni caso, i singoli individui e l'umanità nel suo complesso, sono pronti a fare un salto trascendentale? Il progetto collaterale allo spettacolo vedrà coinvolti un gruppo di giovani artisti under 35 che tramite una Open Call Artistica di live painting daranno un'interpretazione personale dei temi affrontati durante il dibattito teatrale.Spettacolo di danza contemporanea, ospiti internazionali con Patricia Hastewel Piug e Alexandros Anastasiadis della compagnia “La Otra Familia” (SP). Regia: Alexandros “Greco“ Anastasiadis, Patricia Hastewell Musiche: Donald Beteille and Theo Teboul Fotografo: Tibor Radvanyi and Mufutau Yussuf Costumi: Patricia Hastewell Puig Occhio esterno: Seppe Baeyens and Robert M. Hayden Con il sostegno di: Ultima Vez/Wim Vandekeybus “Deriva è un assolo interpretato da due persone. Il palcoscenico si trasforma metaforicamente in una barca arenata in mezzo all'oceano con una persona a bordo e gli elementi che la circondano. I due interpreti concretizzano la dualità di sé che si manifesta come i suoi due lati in conflitto. Il tangibile fa riferimento all'intangibile. In questo modo il pezzo dà forma al femminile e al maschile, alla luce e all'oscurità, alla ragione e all'emozione che compongono l'essere umano. Gli artisti coinvolti saranno impegnati, la settimana prima del festival, in una residenza artistica prodotta dall'associazione CAVE in collaborazione con Falvio D'Andrea Production Associeès che ospiterà i performer nel suo centro artistico a San Martino al Tagliamento (PN), Villa Centis: è uno spazio privato che si apre all'ospitalità di compagnie di danza e teatro nell'ottica di aprire a tutte le pratiche artistiche che sviluppano e integrano il pensiero, lo spirito e il corpo.“Nel Giardino del Tramonto” - Prima Assoluta, performance audio/visual Produzione: Associazione CAVE Di Dust Archive musiche originali live Ghost City Collective EGLE è un progetto artistico legato alla produzione di un'opera cinematografica collettiva che vuole esplorare il sottile confine tra "utopia e distopia", quella “linea grigia” che separa il giorno e la notte, in un momento storico dove il futuro sembra sgretolarsi davanti a noi. L'opera vuole diventare un ritratto, un collage, una galleria della bellezza che incontriamo nel nostro quotidiano, quella meraviglia che é cibo per la mente (spesso nella fretta inosservata), in una disfida implicita contro il proprio antagonista, paradossalmente, l'uomo stesso. Il progetto vuole coinvolgere chiunque sia interessato ad inviare un video di +/- 10 secondi il cui tema è: "la cosa piú bella che hai notato oggi". Dust Archive si occuperà del montaggio del materiale video mentre la colonna sonora sará eseguita dal vivo da membri del collettivo noto come Ghost City Collective in una lunga notte che sfocherá il confine tra sala cinematografica, installazione museale e "club culture".