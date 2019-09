Cent’anni di interventi sull’ambiente, 'Antropocene, la nuova epoca umana'

Arriva in Friuli Venezia Giulia il documentario Antropocene – L’epoca umana, premiato al 22° Festival CinemAmbiente di Torino 2019. Venerdì 27 settembre sono in programma due proiezioni: ore 20:00 Cinema Ariston di Trieste e ore 20:30 Cinema Centrale di Udine.

Gli eventi sono organizzati dal Laboratorio di educazione ambientale dell’ARPA FVG in collaborazione con il Sistema delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia e rientrano nel progetto www.mediatecambiente.it dedicato all’educazione ambientale attraverso l’audiovisivo.



Antropocene è una testimonianza visiva di come l’uomo ha operato sull’ambiente negli ultimi 100 anni, tanto da far parlare di una nuova epoca geologica: l’Antropocene. Attraverso il lavoro di Edward Burtynsky, uno dei più grandi fotografi paesaggisti al mondo, un viaggio attraverso i deserti, le montagne, le foreste, le profondità degli oceani su cui incombono i segni sempre più incisivi dell’uomo, dall’urbanizzazione incontrollata allo sfruttamento selvaggio del suolo.

Un rigoroso affresco, supportato da un team di scienziati e realizzato con strumenti di ripresa avanguardistici, che affascina e al contempo fa riflettere sul tema sempre più urgente della conservazione del nostro habitat.