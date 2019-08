Sarà inaugurata venerdì 9 agosto, alle 17, presso il Centro viste del Parco naturale delle Prealpi Giulie a Prato di Resia, la mostra fotografica “Cento anni di feste religiose in Val Resia”, organizzata dall’Ecomuseo Val Resia e dalla Parrocchia-Santuario di Santa Maria Assunta in collaborazione con il Parco.

La mostra espone immagini fotografiche relative alle feste religiose tradizionali, raccolte dall’Ecomuseo presso privati cittadini nel 2018, a seguito di una campagna di sensibilizzazione avviata in occasione della raccolta firme per ottenere il riconoscimento ufficiale da parte del Vescovo della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Santuario. Tale consacrazione è avvenuto il 19 marzo di quest’anno.

L’esposizione è composta da una cinquantina di fotografie stampate su pannelli in diversi formati e presenta un viaggio nel tempo per rievocare le feste religiose in Val Resia. Si tratta di prime comunioni, feste del Corpus Domini, processioni con i Santi e la Madonna, battesimi, matrimoni ed altre festività.

Oltre a documentare un ricco calendario di feste liturgiche l’esposizione testimonia una profonda e radicata fede religiosa vissuta con costanza e partecipazione da parte di tutta la collettività.

La mostra resterà aperta tutti i giorni, con orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00, fino al 28 agosto e quindi anche a Ferragosto quando, proprio a Prato di Resia, si celebra la Šmarna Miša, la principale festa religiosa della Valle, un momento di particolare significato per tutta la comunità dei resiani che, qualora emigrati, spesso rientrano dall’estero proprio per questa occasione.