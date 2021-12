Cercando la luce dell’aurora

S’intitola L’oltr’E’ la mostra di Guglielmo Donzella aperta fino al 9 gennaio alla Piccola Pinacoteca di Aquileia, in via Roma. Formata da 46 opere parietali e una su base (dedicata a Dante), suddivise in 21 temi che rappresentano il mondo che ci circonda fatto di gesti quotidiani, forze della natura, pensieri o creatività artistiche, ma anche simboli, emozioni, culture diverse, la mostra è ‘un percorso graficoartistico per ascoltare insieme la luce dell’aurora’. Sulla parte esterna delle lastre trasparenti non delimitate da cornici sono stesi alcuni passaggi dorati che coprono gli spazi sottostanti completandone l’insieme. L’obiettivo è arrivare a rappresentare, con una veste grafica originale (nessun lavoro è firmato), ciò che l’uomo ha da sempre ambito: incrociare sul cammino la luce dell’aurora, raggiungere un respiro universale che risiede oltre ogni immaginazione.