Cercare le origini tra sentimenti, musica e cose

Cercare le proprie origini nei sentimenti, nella musica e nelle cose. E' il percorso che Margherita Baggi, artista e musicista, propone nella mostra che si aprirà domani, giovedì 20 agosto, nella sala "Arturo Fittke", a due passi dalla centralissima piazza dell'Unità d'Italia, nell'ambito del Progetto Area Giovani - PAG del Comune di Trieste.

Nipote di esuli istriani e dalmati, in questa sua prima mostra Baggi espone lavori, personali e intimi, che prendono corpo dall'elaborazione e dall'assemblaggio di materiali e oggetti incontrati e raccolti tra la Dalmazia, l’Istria e il Carso triestino. Il percorso, però, non si ferma a una pur importante lettura “privata” ma trasforma la Sala Fittke in un set sul quale Margherita Baggi invita alcuni musicisti internazionali a proporre una riflessione non solo sonora circa il tema del senso di appartenenza ad un luogo, natio o meno che sia.

Il videomaker Giulio Ladini produrrà dei video che, preceduti da una breve intervista, riprenderanno le esibizioni di Giovanni Maier & Efrem Schacchi, Ana Predan & Aki Sebastian Frostason, Lovro Mirth & Stephany Stefan e Andro Manzoni & Benedetta Agostinis.

I video, caricati su YouTube e condivisi sulle piattaforme online del PAG e del Comune di Trieste, renderanno possibile l'ascolto dei brani pur non potendo assistere alle esibizioni dal vivo, in una significativa e responsabile risposta di giovani creativi capaci di lavorare insieme e fare rete per amplificare e condividere i risultati delle loro ricerche anche a partire dalle restrizioni dei protocolli post Covid-19.

La mostra e le opere di Margherita Baggi nascono dal forte attaccamento verso le terre dei nonni; è da questo interrogarsi che sono nati i primi lavori artistici, inizialmente come tentativo di tornare alle “origini” attraverso i colori, i materiali e le sensazioni evocate dai paesi in cui i nonni non sono mai tornati a vivere, ma di cui hanno grande nostalgia.

Margherita Baggi, 24 anni, è laureata in Canto Jazz al Conservatorio "Tartini" di Trieste e insegna Canto all’International Music School del capoluogo giuliano; dal prossimo ottobre si trasferirà a Goteborg per trascorrere il suo secondo anno di Biennio all’Accademia di Musica e Teatro della città svedese. La mostra, denominata d'Origine, resterà aperta fino al 31 agosto (dalle 17 alle 21).