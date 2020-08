Dal 3 al 5 settembre si svela un nuovo tassello del progetto ‘Cercivento, una Bibbia a cielo aperto’ che punta, attraverso l’arte, a mettere in contatto credenti e non, abitanti e visitatori, con un testo fondamentale come la Sacra Scrittura. Passeggiando per le vie del paese, sulle facciate delle case antiche, si svelano al visitatore le immagini dei brani biblici che segnano il cammino dell’uomo. Le Sacre Scritture prendono forma nelle rappresentazioni iconografiche dei maestri Marko Rupnik e Paolo Orlando; mosaici, dipinti e fotoceramiche fanno di questo piccolo borgo di montagna una vera e propria Bibbia a cielo aperto.

Le nuove opere. Nella canonica di Cercivento, grazie all'opera del maestro Paolo Orlando e al finanziamento della Fondazione Friuli, si possono ammirare gli splendidi affreschi che raffigurano il modo in cui Gesù, nei quattro Vangeli, si rivela come Messia e come Figlio unigenito di Dio.

Le nuove opere che saranno benedette rappresentano i sette segni - miracoli con cui Gesù nel Vangelo di Giovanni manifesta la sua divinità e il suo amore per gli uomini.

Grazie al generoso finanziamento della ditta Ondulati e Imballaggi del Friuli S.p.A., con le opere di padre Marko Rupnik S.J. e del Centro Aletti di Roma s’inaugura una nuova Via tra quelle già esistenti: la Via della Fede.

I primi tre mosaici che saranno svelati parlano della fede di Abramo, del dubbio di Mosè e della fiducia e dell'obbedienza della vedova di Sarepta al profeta di Dio. Il quarto quadro, invece, rivela la fede in Gesù di due personaggi del Nuovo Testamento: Giàiro e l'emorroissa.

I relatori. Marko Ivan Rupnik S.J. è direttore dell’Atelier di arte spirituale del Centro Aletti di Roma. Ha insegnato alla Pontificia università Gregoriana e al Pontificio Istituto Orientale. Insegna al Pontificio Istituto S. Anselmo. Già consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e del Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione è ora consultore della Congregazione per il Culto Divino e della Congregazione per il Clero.

Maksim Nikolaevicˇ Kivelev, nato in Russia nella città di Majkop nel 1987, è laureato in teologia al seminario missionario ortodosso di Belgorod e alla facoltà di storia ecclesiastica dell’Accademia Teologica di San Pietroburgo, oltre che in storia presso la facoltà di storia dell’università statale di Belgorod. A gennaio 2020 ha conseguito il dottorato in liturgia presso il Pontificio istituto orientale a Roma sul tema ‘I movimenti liturgici nella Chiesa ortodossa russa nel XX-XXI secolo. Storia e prospettive’.

Paolo Orlando, conseguita la Licenza e il Dottorato in Teologia presso la Pontificia università S. Tommaso in urbe, per molti anni ha collaborato con il Centro “Russia Cristiana”, nell’aiuto ai Cristiani perseguitati dell’Europa dell’Est, nei contatti ecumenici con gli Ortodossi e nell’attivazione e conduzione dei corsi di insegnamento dell’antica iconografia cristiana.