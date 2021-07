Cercivento, una Bibbia a cielo aperto

A Cercivento, camminando per le vie del paese, sulle facciate delle case antiche, si svelano al visitatore le immagini dei brani biblici che segnano il cammino dell’uomo. Mosaici, dipinti e fotoceramiche di grandi dimensioni fanno di questo piccolo borgo di montagna una vera e propria Bibbia a cielo aperto. Le Sacre Scritture prendono forma nelle rappresentazioni iconografiche dei maestri p. Marko Ivan Rupnik, Paolo Orlando e nelle fedeli riproduzioni delle opere di grandi pittori della storia dell’arte.

La piazza della Pieve raccoglie il racconto iconografico dei momenti fondamentali della storia della Salvezza. Dall’Antico al Nuovo Testamento, dalla Creazione alla Gerusalemme Celeste, la storia della Salvezza prende vita sulle facciate di edifici pubblici e di case private. Lungo le strade del borgo di Cercivento di Sopra si sviluppa la Via di Maria. Le scene ricordano la centralità della figura e del ruolo della Vergine Maria nelle Sacre Scritture.



La via della Misericordia si ispira ad alcuni episodi biblici evocati dalla bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, voluto da papa Francesco. I quadri sono una riproduzione fotografica su piastrelle in ceramica delle opere di grandi artisti come Raffaello, Caravaggio,Tiepolo, Michelangelo... Le volte e le pareti della Casa Canonica, mirabilmente affrescate dal maestro Paolo Orlando, danno vita agli episodi salienti della vita di Gesù rappresentati nei quattro Vangeli.Nel Giudizio Universale Michelangelo traduce la parete della Sistina in un cielo indeterminato, in cui una molteplicità di figure si addensa in gruppi disarticolati, ma partecipi di un vorticoso movimento rotatorio che si incardina nel severo, possente gesto del Cristo giudice, al centro della raffigurazione. Una forza che rivive nella riproduzione in fotoceramica che decora la facciata della Casa Dassi nella piazzetta di Via da Visinie.Sabato 10 luglio, alle ore 9.30, presso la Pieve di San Martino è in programma il Convegno Oriente e Occidente Cristiano La bonta` ci unisce.Alle 15,30 sarà inaugurata 'Icona: una finestra sul mistero di Dio', mostra di icone di scuola russa della Diocesi di Gorizia alla presenza dell’arcivescovo di Gorizia S.E. mons. Carlo Roberto Maria Redaelli.