Mercoledì 18 dicembre alle 20.30 al Teatro comunale Pier Paolo Pasolini si terrà l'incontro "Che libro regalo a Natale? Gruppo di autoaiuto per un regalo consapevole" all'interno del programma di Aria di Natale, calendario di eventi natalizi curato dall'Assessorato alla Cultura e Territorio della Città di Casarsa della Delizia, attraverso il proprio Ufficio Cultura, insieme all'Assessorato alle Politiche giovanili, Pari opportunità e Attività Produttive e associazioni locali, a partire dalla Pro Casarsa della Delizia e Par San Zuan.

Si tratta di un originale imperdibile appuntamento, tra il serio e il faceto, aperto agli interventi del pubblico, nel quale Livio Vianello, lettore ad alta voce e operatore culturale, condurrà con spunti e suggestioni letterarie verso la scelta di un regalo di Natale alternativo. L'incontro trae ispirazione da consuetudini dei Paesi del Nord Europa, come l'Islanda dove la tradizione di regalare libri a Natale si chiama Jolabokaflod e chi riceve i volumi in dono inizia a leggerli già il giorno di Natale stesso. La serata sarà l’occasione per dare il via al nuovo gruppo di lettura della Biblioteca Civica casarsese, interessante progetto che si svilupperà lungo il 2020.

"Infatti - spiega l'assessore alla cultura Fabio Cristante - non vogliamo fermarci solo a questo incontro prenatalizio che, nei nostri intenti, è solo il primo e anticipa la nascita e crescita di un nuovo gruppo di appassionati lettori, il quale poi si muoverà autonomamente. Per questo a gennaio ci incontreremo di nuovo con Vianello per altri tre appuntamenti, a partire da quello intitolato "Il libro che mi hanno regalato a Natale (e come riciclarlo)", momento di dialogo semiserio che sarà l'ideale continuazione del primo momento del 18 dicembre".